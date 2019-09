﻿Mountain Bike: União da Vitória recebe 12 horas de prova

Uma das maiores provas de

Mountain Bike de longa Duração será realizada em União da Vitória. A 12 Horas

Mountain Bike Sul Brasil será promovida nos dias 21 e 22 de setembro, no Pesque

Pague Sossego, no Rio Vermelho.

A largada da terceira edição

da competição está prevista para meia-noite do dia 21. O encerramento da prova

será no domingo, 22, ao meio-dia. O objetivo é completar o maior número de

voltas no circuito dentro do prazo de 12 horas.

Os campeões receberão prêmios

de R$ 300 a R$600. Os melhores colocados do 1° ao 5° Lugar também vão ganhar

troféus. Além disso, medalha de participação será distribuída para todos os

atletas. Uma bike e brindes serão sorteados entre os participantes.

Acesso ao regulamento e

inscrições podem ser feitas pelo site https://ticketagora.com.br/e/12-horas-mountain-bike-sul-brasil–28411