﻿Mulheres Paranaenses 2020– Mulheres e o cuidado com a infância

O UniBrasil Centro Universitário, compromissado com a

qualidade de ensino, com a ética acadêmica e profissional, com a liberdade de

pensamento e de expressão, realiza no dia 12 de março, o Mês da Mulher, a 10ª edição

do Projeto Mulheres Paranaenses.

O evento deste ano tem como tema “Cuidados com a Infância”,

pertinente para os tempos atuais, marcados pelas

mudanças das concepções acerca da família, da infância e dos cuidados

necessários às crianças.

Nesta data, serão contempladas mulheres de destaque

nos mais diversos setores, como empresárias, professoras, ativistas; mulheres reconhecidas

pelo

trabalho, talento, competência e papel relevante e indispensável no estado do

Paraná, em seus melhores valores e aspirações.

Na mesma ocasião serão entregues os prêmios e certificados do Concurso

de Contos Dirce Doroti Merlin Clève, nomeado em homenagem à destacada Soroptimista, educadora e

escritora. Já em sua sexta edição, o Concurso é destinado a revelar jovens escritoras, entre 18 e

35 anos.

O Projeto Mulheres Paranaenses conta com o

apoio do Grupo Boticário, do Solar do Rosário, da Livrarias Curitiba e

das Soroptimistas International – Curitiba Glória.

Serviço:

Projeto Mulheres Paranaenses Data: 12 de março de 2020 Horário: 19 horas Local: Auditório Cordeiro Clève – UniBrasil Centro Universitário.