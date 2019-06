﻿Natação – Por Leocádio José Vieira.

Foi realizada no mês passado no Clube Aliança, a VIII etapa do Torneio Regional de Natação de Porto União. Compareceram as seguintes equipes: APAN e ACN (Chapecó), APN (Concórdia) APAN (Caçador), CEPE ( São Mateus do Sul)). Desfilaram pela piscina um número de 142 nadadores. A campanha dos atletas do Clube Aliança/APANCA foi excelente, conquistando 33 medalhas. Foram sete de ouro, 11 de prata e 15 de bronze. Nossos destaques individuais foram os nadadores, Joaquim Gohl e Yago S. Caimi, ambos com duas medalhas de ouro, o professor Sérgio Dimas de Paula, ficou feliz com a performance da equipe de Porto União. A próxima competição da natação catarinense será disputada neste mês tendo como sede a cidade de Palhoça.