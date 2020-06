﻿Nota de pesar: morre Douglas Francisco Chila

A administração

municipal de União da Vitória recebe com grande tristeza o falecimento, aos 72

anos, do senhor Douglas Francisco Chila, que fez história nos campos de futebol

levando o nome de União da Vitória como da Associação Atlética Iguaçu, para

todos os cantos do Paraná.

Chila,

além de ter sido um grande atleta também se destacou em seu trabalho em prol de

ajudar no desenvolvimento da cidade de União da Vitória, quando esteve atuando

na Secretaria Municipal de Esportes e como soldador da prefeitura.

História

de sucesso:

Quando

jovem defendeu o time do América do Deja em campeonatos no Colégio São José.

Como era destaque nas competições, não demorou muito para ser convidado com o

passar dos anos a integrar importantes equipes do futebol amador do Vale do

Iguaçu.

Chila

defendeu o União Esporte Clube, o São Bernardo, Avahí.

Em

1967 fez parte da equipe campeã da Taça Paraná, uma das mais importantes do

futebol amador do Estado.

O

atleta chegou ao profissional em 1971, com a formação da Associação Atlética

Iguaçu fez parte da primeira equipe de União da Vitória.

Marcado

por sua técnica e velocidade, Chila atraiu inúmeros admiradores que com o

passar dos anos se transformaram em grandes amigos.

Foto:

Acervo Jair da Silva “Kiko”