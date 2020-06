﻿Novo abrigo de ônibus é alvo de vandalismo em União da Vitória

Um dos

pedidos da população de União da Vitória, ao poder público foi a instalação de

novos abrigos de ônibus. Vários abrigos já foram instalados como na Praça

Coronel Amazonas, na rua Visconde de Guarapuava nos diversos bairros como

também na avenida Abilon de Souza Naves, no distrito de São Cristóvão.

O que chamou

a atenção além do novo abrigo e da pavimentação asfáltica na avenida Abilon de

Souza Naves, foi o ato de vandalismo já cometido contra o patrimônio público,

que foi a pichação com tinta amarela no ponto de ônibus.

Vale

ressaltar que vandalismo contra o patrimônio público é crime previsto no Código

Penal no artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena –

detenção, de um a seis meses, ou multa.

A população

ao ver qualquer ato contra o patrimônio público pode denunciar ligando para a

Polícia Militar 190. Se o morador estiver vendo o ato de vandalismo deve ligar

no mesmo momento para a central da Polícia Militar para que uma equipe se

desloque o mais rápido possível. Se tal crime já ocorreu, mas a população tem

imagens de vídeo monitoramento pode fazer o repasse das imagens para a Polícia

Militar, Polícia Civil ou indo até a Prefeitura de União da Vitória, na rua Dr.

Cruz Machado, 205, de segunda a sexta-feira das 12h às 18h, no setor da Ouvidoria,

para que as imagens sejam analisadas para se chegar ao autor ou autores deste

ato. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória