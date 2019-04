﻿Novo edital do Cine Luz já está disponível

Vencida

mais uma etapa burocrática o processo segue

Está aberto o novo edital de licitação para restauro do Cine

Teatro Luz, que prevê a conclusão da obra em até 180 dias, depois de homologado

o processo. Lançado em fevereiro, o primeiro processo deu deserto, com provável

motivação a defasagem da planilha de valores do Paraná Edificações, utilizada

como referência, seguindo a orientação da Coordenação de Patrimônio Cultural do

Paraná (CPC-PR). Considerando o resultado do processo anterior,a planilha de

referência foi atualizada com base na variação do Custo Unitário Básico (CUB),

que é um indicador da construção civil, com base no período de 2016 a 2019.

No entanto como já há um recurso depositado em conta no valor

de R$ 200 mil reais, disponibilizado pelo governo do Estado e, havendo

alterações de prazo e valores de contrapartida, o projeto precisou retornar

para a Secretaria de Cultura, a CPC e encaminhado para Procuradoria Geral do

Estado. Não havendo impedimento legal para a continuidade do processo, o novo edital

está aberto. O valor da obra atualizado passa de R$ 800 mil reais e a

expectativa agora é de que o processo logre êxito. O edital para consulta

pública está disponível no link: http://www.uniuv.edu.br/lic_exibe.php?id=265