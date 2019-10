﻿Novos cursos da UNIUV oferecem preços ainda mais acessíveis

A

instituição vem inovando com qualidade para levar o melhor da vida acadêmica

para a região

No mês de aniversário de 45

anos do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV), prezando pela

qualidade e inovação no ensino superior, lançou 12 novas opções de cursos, com

duração de dois a quatro anos. Esse novo modelo traz facilidades ao acadêmico,

além da flexibilização de horário, pois os cursos estão organizados por

módulos.

No início, as aulas acontecem

de forma semipresencial, com aulas às segundas e terças-feiras no período

noturno, podendo ser alterados os dias, conforme a demanda e a necessidades dos

acadêmicos e da própria instituição.

Pensando no custo mais

acessível para os futuros acadêmicos, os cursos semipresenciais em União da

Vitória estão com valor de: R$323,75. Outra

novidade é a unidade de São Mateus do Sul que agora é um polo, com quatro novos

cursos também semipresenciais e mensalidades a partir deR$351,50. O curso de Educação Física Licenciatura de Bacharelado

passa a ser semipresencial e custar R$323,75,

ofertado em União da Vitória.

A UNIUV

atualmente está com mais de 20 opções e já estão disponíveis para consulta no

site da instituição (uniuv.edu.br), start.uniuv.edu.br e nos demais canais de

comunicação pelas redes sociais (facebook.com/uniuv; @uniuv;

@uniuv_oficial)

Confira os

novos cursos:

ADMINISTRAÇÃO

| São Mateus do Sul

Semipresencial: 2

noites/semana 4 anos R$ 351,50 *

DESIGN

DE INTERIORES | União da Vitória

Semipresencial: 2

noites/semana 2 anos R$ 323,75 *

EDUCAÇÃO

FÍSICA | União da Vitória | Licenciatura e Bacharelado

Semipresencial: 3

noites/semana 4 anos R$ 323,75 *

GESTÃO

AMBIENTAL | União da Vitória

Semipresencial: 2

noites/semana 2 anos R$ 323,75 *

GESTÃO

DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | União da Vitória

Semipresencial: 2

noites/semana 3 anos R$ 323,75 *

GESTÃO

SERVIÇOS JURÍDICOS | União da Vitória

Semipresencial: 3

noites/semana 2 anos R$ 323,75 *

GESTÃO

DO AGRONEGÓCIO | União da Vitória e São Mateus do Sul

Semipresencial: 2

noites/semana 3 anos R$ 351,50 *

GESTÃO

FINANCEIRA | União da Vitória

Semipresencial: 2

noites/semana 2 anos R$ 323,75 *

GESTÃO

PÚBLICA | União da Vitória e São Mateus do Sul

Semipresencial: 2

noites/semana 2 anos R$ 351,50 *

PRODUÇÃO

AUDIOVISUAL | União da Vitória

Semipresencial: 2

noites/semana 2 anos R$ 323,75 *

SISTEMAS

PARA INTERNET | São Mateus do Sul

Semipresencial: 2

noites/semana 2,5 anos R$ 351,50 *

*

Valores com desconto de 7,5% para quitação até o vencimento (dia 10)

Escolha seu curso e venha fazer parte da nossa instituição:https://start.uniuv.edu.br/vestibular/inscricao