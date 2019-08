﻿Obras da Escola Municipal no São Sebastião são retomadas

As obras para construção da

Escola Municipal Miguelina Treuk, no Bairro São Sebastião, foram retomadas

nesta semana. A empresa, que ganhou a licitação em julho, já iniciou as atividades.

A previsão é que a construção seja finalizada em sete meses. A nova escola

atenderá 200 alunos de 4 a 10 anos.

O investimento será de R$

552.565,85. Os recursos são do Governo Federal com contrapartida do município.

Será realizada toda a finalização da obra, que engloba construção de pisos,

cobertura, banheiro e parte elétrica. “Após sucessivas licitações realizadas e

péssimas empresas vencedoras que não deram conta de concluir a obra, felizmente

agora estamos contentes porque a escola será concluída”, afirma o Secretário de

Educação, Ricardo Brugnago.

Atualmente, a Escola

Municipal Miguelina Treuk, oferece 150 vagas e funciona no mesmo prédio que a

Escola Estadual Inocêncio de Oliveira, no São Sebastião. Com a conclusão da

obra, os estudantes serão realocados e será possível atender ainda mais alunos.

“Estamos trabalhando bastante juntamente com toda a Administração Santin Roveda

e Bachir Abbas, revendo os contratos, cobrando celeridade, responsabilidade,

cumprimento dos prazos, por parte das empresas de maneira a atender o anseio de

nossa comunidade escolar, que aguarda há bastante tempo a conclusão destas

importantes obras”, finaliza o Secretário.