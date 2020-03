﻿Obras da Praça Coronel Amazonas são retomadas

As obras da Praça Coronel

Amazonas foram retomadas nesta segunda-feira, 02/03. A nova empresa responsável

pela obra é a Engemass. A previsão é que a revitalização seja concluída no

prazo de seis meses.

No ano passado, a prefeitura

de União da Vitória rescindiu o contrato com a empresa Giralda Construtora de

Obras pelo não cumprimento do cronograma. “Tivemos um problema com a empresa

ganhadora da primeira licitação, que executou apenas 27% da obra, e, por isso

precisamos rescindir o contrato. Como é um recurso do governo do estado, nós

tivemos que mandar os pareceres, aguardar a aprovação, licitar novamente e

homologar para só aí reiniciarmos as obras”, destaca o Secretário de

Planejamento.

O investimento para finalização da obra será de R$ 1.194.600,00.

A Revitalização da Praça Coronel Amazonas engloba a realização de drenagem e

águas pluviais; calçadas, canteiro, bancos, lixeiras, bicicletários,

iluminação, construção de dois quiosques, uma fonte interativa com espelho d’água,

pergolado em madeira, museu ao ar livre e arco decorativo, além do

remanejamento de monumentos existentes: monumento rosa dos ventos, monumento

mapa do Brasil.