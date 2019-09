﻿Passeata marca o início do Setembro Amarelo

Ação foi realizada pelos CAPS de União da Vitória e Porto União.

Setembro é o mês de

conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Para divulgar a campanha o CAPS

de União da Vitória em parceria com o CAPS de Porto União, e diversas outras

entidades, realizaram nesta segunda-feira, 02, a passeata Setembro Amarelo – Todos

pela vida. A concentração foi na Praça Alvir Riesemberg às 14h30.

Os participantes seguiram

pela Rua Ipiranga com destino à Praça Hercílio Luz, em Porto União. De acordo

com o enfermeiro e coordenador do CAPS, Vinícius da Luz, o objetivo do evento é

desmistificar os problemas em relação à saúde mental. “Queremos alertar a

população para que busque ajuda antes do caso se tornar de extrema gravidade.

Infelizmente, o número de suicídios é alto em nossa cidade. Por isso, com a

prevenção e o acompanhando do caso desde o início conseguimos ir mais longe”.

O CAPS de União da Vitória,

localizado na R. Clotário Portugal, 889 – Centro oferece acompanhamento

psicológico e psiquiátrico.