﻿Patrulha Escolar e Judiciário trabalham em conjunto

Na manhã de quarta-feira, o Juiz de Direito,

Carlos Mattioli, recebeu as Patrulhas Escolares da Polícia Militar que atendem

as Comarcas de União da Vitória, São Mateus do Sul e Rio Negro, a fim de

abordar os projetos de cidadania da Vara da Infância e Juventude e do CEJUSC

(Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) do Judiciário de União

da Vitória, especialmente aqueles realizados em parceria com a Patrulha

Escolar, buscando também novos formatos de atuação de prevenção às violências

no ambiente escolar. Na ocasião o magistrado entregou pessoalmente ofício

direcionado ao comando da polícia, no qual faz menção elogiosa ao trabalho dos

policiais militares da Patrulha Escolar de União da Vitória, assim como àqueles

vinculados ao PROERD. Texto e Fotos: CEJUSC