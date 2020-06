﻿Prefeitura de União da Vitória antecipa metade do 13º para aquecer o comércio local

A

administração municipal de União da Vitória confirmou no final da tarde de

ontem, quarta-feira, 24 de junho, que atendeu um pedido dos dois sindicatos que

representam os servidores municipais e que na próxima sexta-feira dia 26, será

depositado na conta dos funcionários da prefeitura 50% do 13º salário.

Durante

a tarde de quarta-feira, o prefeito, Santin Roveda, se reuniu com o

vice-prefeito, Bachir Abbas, e, com a equipe do setor financeiro, quando foi

decido pelo adiantamento da primeira parcela do 13º para o funcionalismo. Já no

início da noite o prefeito utilizou as redes sociais para informar a sociedade

sobre está decisão. “Neste período que eu e o vice-prefeito, Bachir, estamos à

frente da administração de União da Vitória, estivemos sempre muito próximos

dos servidores que atendem a população com muito respeito e também são bem

respeitados pela comunidade que procuram os serviços da administração. Nós

tivemos uma grande demanda de pedidos dos servidores e do sindicato para ser

feito um estudo da possibilidade de fazer o adiantamento da metade do 13º

salário, para ajudar os servidores neste período da pandemia do novo coronavírus.

Estudamos e confirmo que amanhã, sexta-feira, dia 26, o valor já vai estar na

conta. Com isso será injetado dois milhões de reais na economia de União da

Vitória”, destacou o prefeito Santin Roveda.

Santin ainda confirmou que, na próxima semana, no dia 30 de junho (terça-feira), também será depositado na conta dos servidores municipais o pagamento do mês. Ainda segundo a administração municipal, ao fazer o adiantamento do 13º salário, o comércio local, também será valorizado neste período da pandemia que atinge as empresas locais. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória