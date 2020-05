﻿Prefeitura de União da Vitória inicia a entrega do cartão COMIDA BOA

Mais de 5 mil famílias serão beneficiadas com o vale-mercado de R$ 50 durante três meses

A

Prefeitura de União da Vitória, por meio da Secretaria de Assistência Social,

inicia nesta quinta-feira, 14, a entrega do Cartão COMIDA BOA. Um

auxílio-emergencial do Governo do Estado de R$ 50 para famílias em situação de

vulnerabilidade social nesta época de pandemia do novo coronavírus. A ação é

realizada pela SEAB, SEJUF e CELEPAR em parceria com a Prefeitura de União da

Vitória.

Um total de 5148 mil famílias serão

beneficiadas com o vale-mercado durante três meses em União da Vitória A

retirada dos cartões poderá ser feita das 8 às 16h na Secretaria de Cultura – no térreo da

Estação Ferroviária – no CRAS do Rocio e

no CRAS do São

Cristóvão, conforme o local de residência do beneficiário.

O atendimento, que começa

amanhã e vai até o dia 22 de maio, será feito pelo mês de nascimento do beneficiário.

Os inscritos no Bolsa Família devem apresentar documento com foto e CPF. Já os

trabalhadores informais, não cadastrados no Cadúnico, precisam levar documento

com foto, CPF, comprovante de residência em seu nome e comprovante de renda per

capita de até R$ 522,50.

Recomendações

em relação ao novo coronavírus

A Secretaria de Assistência

Social ressalta que os usuários não devem levar crianças para evitar

aglomerações nos locais de entrega. Em relação aos idosos, os responsáveis

legais devem retirar o cartão. No caso de idosos acamados, as técnicas irão até

a residência. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras conforme lei

estadual. Os demais cuidados como distanciamento mínimo de 1,5 m e uso de

álcool gel também devem ser mantidos.

CRONOGRAMA

DE ATENDIMENTO PARA ENTREGA (NASCIDOS)

14/05 – QUINTA-FEIRA: JANEIRO/FEVEREIRO

15/05 – SEXTA-FEIRA:

MARÇO/ABRIL

18/05 – SEGUNDA-FEIRA:

MAIO/JUNHO

19/05 – TERÇA-FEIRA:

JULHO/AGOSTO

20/05 – QUARTA-FEIRA:

SETEMBRO/OUTUBRO

21/05 – QUINTA-FEIRA:

NOVEMBRO/DEZEMBRO

22/05 – INFORMAIS

ATENDIMENTO

NA SECRETARIA DE CULTURA – ESTAÇÃO FERROVIÁRIA: Toda

a população do interior, Cristo Rei – Região dos Conjuntos, São Judas: Alto

Paraíso; João Paulo II, Bom Jesus, Dona Mercedes, Jardim Roseira, Muzolon,

Navegantes, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Vitórias, Ouro Verde,

Ponte Nova, São Bernardo, São Joaquim, São Luiz.

Endereço: Na antiga Estação ferroviária,

Praça Visconde de Nácar

ATENDIMENTO

NO CRAS DO SÃO CRISTÓVÃO: Sagrada Família, Cidade

Jardim, Nossa Senhora da Salete, São Braz, São Sebastião, Panorama, Bento

Munhoz, Horst I, Horst II, Lagoa Dourada.

Endereço: Rua Papa João XXIII – Nossa

Senhora da Salete

ATENDIMENTO

NO CRAS DO ROCIO: Rocio, Rio D’Areia, Limeira, Bela

Vista, Monte Castelo, São Gabriel, Vila Angélica.

Endereço: Rua Jacob Tereska,

247.

Estabelecimentos

cadastrados para receber o Cartão Comida Boa

Supermercado Bahniuk

Padaria Claiton Lourenço da

Graça

Supermercado LM

Mercado do Cleitom

Mercado Familiar

Mercado Vier

Mercado Kosera

Supermercado Orlando

Supermercado Macliv

Supermercado Superpão

Supermercado União