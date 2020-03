﻿Prefeitura divulga a programação de comemoração aos 130 anos de União da Vitória

A Prefeitura de União da

Vitória divulgou nesta quinta-feira, 13, a programação de comemoração aos 130

anos da cidade, comemorado no dia 27 de março. O mês será de muitos eventos

para todas as idades.

De acordo com a lista de

atividades, na quinta-feira, 12, aconteceu a inauguração da nova quadra coberta

da Escola Didio Augusto, no Bairro Limeira, às 19h. Hoje, 13, haverá a entrega

da reforma do CMEI Lavínia Dileta Romanzini, às 19h. O fim de semana também

será repleto de atividades. No sábado, 14, das 8h às 16h, será promovido o Dia

D da Saúde da Mulher em todas as unidades de saúde. Além disso, o Espetáculo

Físico, Verbal, Emocional será apresentado no Auditório da Unespar, às 19h.

Sábado e Domingo haverá o III Desafio do Cristo – Campeonato Paranaense de

Downhill, a partir das 8h no Morro do Cristo.

A festa do aniversário de 130

anos será realizada no dia 29, domingo, às 14h, na Estação União. Haverá com

show com bandas, espaço kids, karaokê, atividades esportivas, serviços de

saúde, cortes de cabelo e distribuição de pipoca, algodão doce, geladinho e

cachorro quente. O diferencial será o Bungee Jumping.

“Março é um mês muito

especial. Principalmente neste ano que União da Vitória comemora 130 anos, de

emancipação política e administrativa. Nossa intenção foi um mês de muitas

atividades para a toda a população. Estamos vivendo um momento único, de muitas

obras, conquistas e avanços para a nossa cidade. Venha comemorar conosco nessa

grande festa”, comemora o prefeito, Santin Roveda.

CALENDÁRIO

UNIÃO DA VITÓRIA 130 ANOS

DATA EVENTO HORA LOCAL

12/03 Inauguração nova quadra

coberta Escola Didio Augusto, 19h, Escola Didio Augusto

13/03 Entrega da Reforma CMEI

Lavínia Dileta Romanzini, 19h, CMEI Lavínia

14/03 Espetáculo Físico, Verbal,

Emocional 19h, Auditório UNESPAR

14/03 Dia D da Saúde da

Mulher das 8 às 16h, Unidades de Saúde

14/03 III Desafio do Cristo –

Campeonato Paranaense de Downhill, 8h, Morro do Cristo

15/03 III Desafio do Cristo –

Campeonato Paranaense de Downhill, 8h, Morro do Cristo

17/03 Inauguração Novo Bloco

CMEI Odete Conti, 18h, CMEI Odete Conti

18/03 Dia do Descarte

Consciente – Pneus 9 às 16h, CTG Fronteira da Amizade

18/03 Entrega Reformas CMEI

Maria Flenik, 19h, CMEI Maria Flenik

18/03 Abertura Exposição de

Arte – As Mulheres que fizeram Porto União da Vitória, 20h, Galeria de Artes –

Estação União

20/03 Abertura Campeonato de

Futsal Cidade de União da Vitória, 19h, Ginásio Isael Pastuch

21/03 Sábado em Família, 14

às 18h, Sesc Senac de União da Vitória

22/03 Inauguração Capela

Morro do Cristo, 10h, Morro do Cristo

23/03 Reunião Solene Rotary,

20h, Câmara Municipal

23/03 Peça Teatral para as

Escolas Municipais, 9h, Cine Ópera

24/03 Peça Teatral para as

Escolas Municipais, 9h, Cine Ópera

27/03 Hasteamento das

Bandeiras 8h Praça Expedicionário

28/03 Enduro das Cachoeiras,

8h, Parque Ambiental Ary Queiroz

29/03 Prova de MTB 38km, 9h,

Largada Ginásio Isael Pastuch

29/03 Enduro das Cachoeiras 8h,

Parque Ambiental Ary Queiroz

29/03 Festa de 130 anos União

da Vitória, 14h, Estação União

30/03 Centro de Danças Porto

União da Vitória apresenta Dom Quixote, 14h Estação União

05/04 Campeonato Paranaense

de Taekwondo, 8h, Ginásio Isael Pastuch

Fonte Secretaria de

Comunicação da Prefeitura Municipal de União da Vitória