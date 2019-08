﻿Processo Seletivo IFPR: Últimos dias para solicitar isenção da taxa de inscrição

A isenção permite que o candidato participe do

Processo Seletivo sem realizar o pagamento da taxa de R$ 50

Termina nesta quarta-feira

(31) o prazo para solicitação da isenção dopagamento

da taxa de inscrição do

Processo Seletivo IFPR 2020.

Os interessados devem

formalizar o pedido de isenção após a realizarem a inscrição na página da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do

Paraná (Funtef), banca organizadoras das provas.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo vão

até o dia 14 de agosto e a taxa de inscrição tem um custo de

R$ 50. Os candidatos que não têm acesso à internet poderão realizar a inscrição

no Campus União da Vitória, das 14 às 19h, de segunda a

sexta-feira.

Vagas ofertadas

Para o Campus União da

Vitória, estão disponíveis 80 vagas para os cursos técnicos e 80 vagas para os

cursos superiores:

40 vagas para o

curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (3 anos de

duração).

curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (3 anos de duração). 40 vagas para o

curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio (3 anos de

duração).

curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio (3 anos de duração). 40 vagas para o

curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (3 anos de

duração).

curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (3 anos de duração). 40 vagas para o

curso de Bacharelado em Agronomia (5 anos de duração).

A novidade deste ano é o

curso de Agronomia, solicitado pela comunidade e apresentado em audiências

públicas, o curso terá duração de cinco anos e com aulas pela manhã.

O planejamento de abertura

de cursos no IFPR é feita com base nas necessidades locais e a efetivação desse

projeto deve refletir no desenvolvimento regional. São realizadas pesquisas com

o possível público-alvo, em seguida as audiências públicas, que dão origem à

proposta de abertura de curso, que é submetida à Pró-Reitoria de Ensino e, ao final,

à aprovação no Conselho Superior (Consup).

Inclusão

A síntese dos editais está

disponível também na Língua Brasileira de Sinais e

na língua indígena Kaingang. A playlist completa do

Processo Seletivo 2019/2020 está disponível no Canal Conexão IFPR no YouTube.

Assim como em anos

anteriores, o Processo Seletivo do IFPR destina 80% das vagas para inclusão

social. Os 20% restantes do total de vagas são destinadas à ampla concorrência.

Todas as informações sobre

o processo de seleção do IFPR estão disponíveis na página da Funtef.