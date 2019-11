﻿Procon e CDL lançam campanha de recuperação de crédito

O PROCON de União da Vitória e Porto União em parceria com a CDL realizam a campanha de recuperação de crédito Meu nome limpo. O objetivo é incentivar os inadimplentes a renegociar e quitar suas dívidas junto aos lojistas. A ação vai até o dia 30 de novembro.

Quem está com o nome sujo pode

procurar o PROCON ou ir diretamente à empresa que possui o débito. “Se por

algum motivo você atrasou as dívidas, está em débito com as empresas locais, as

lojas estão de portas abertas durante todo o mês para receber essas pessoas.

Com ofertas especiais e opções de parcelamento”, destaca Micheli Oanieski,

coordenadora do PROCON de União da Vitória.

De acordo com o SPC/Serasa, a

média nacional de devedores é de 60%. A campanha visa recuperar o crédito

destas pessoas. “Nossa intenção e que essas pessoas voltem a consumir na nossa

cidade”, afirma Artibano Nhoatto, presidente da CDL.

Para

o Prefeito Santin Roveda, a ação é uma oportunidade de passar as festas de fim

de ano com o nome limpo. “Quem está devendo e está com o nome sujo, tem aquele

sentimento de impotência, de angústia. Por isso, nós queremos te ajudar.

Principalmente nesta época de fim de ano. É importante para que você volte a

comprar”, ressalta o Prefeito.