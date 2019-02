﻿Projeto de extensão reforma biblioteca em escola de Paula Freitas

O projeto beneficiou os alunos da escola

e incentiva a leitura

O

projeto de extensão “Requalificação de espaços através do desenvolvimento de

projetos e execução de pinturas”, do Centro Universitário de União da Vitória

(UNIUV), realizou na última semana a entrega da biblioteca reformada para a

Escola Municipal Mauro de Oliveira Cavallin. Essa extensão já beneficiou vários

Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) da região.

O

contato para a reforma do local veio por meio da diretoria da escola com a UNIUV.

Após as primeiras tratativas, a professora e coordenadora do projeto, Bruna

Polsin, junto com os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo foram até o local

para analisar o espaço.

Bruna conta que os alunos da escola

escreveram cartinhas com o que queriam para a biblioteca. “A Uniuv entrou com a

parte de projeto, pinturas nas paredes e toda a execução dos mobiliários e a

escola com os materiais que se fizeram necessários”.

Ao todo, o projeto levou dois

semestres letivos para ser entregue, e visou levar aos alunos da escola a

comodidade para realizar leituras e brincadeiras.

“Além da prestação de um serviço

social os acadêmicos têm a oportunidade de projetar, executar e ver toda realidade

na prática, desde o contato com os “clientes” até as possíveis

adaptações e detalhamentos dos projetos para que seja possível a execução do

que foi proposto”, comenta Bruna.

O

espaço além de usufruir de vários locais para leitura, também possui o “castelinho”

que foi criado para teatro de fantoches. A intensão é levar esse projeto para

mais espaços da região.