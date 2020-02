﻿Projeto de Lei sobre Uniguaçu é destaque na Sessão de segunda-feira

Um dos principais assuntos

debatidos na sessão desta segunda-feira, 10, foi o Projeto de Lei (PL), de

origem executiva, que promove a cessão de uso de espaço público à Unidade de

Ensino Superior Vale do Iguaçu (Uniguaçu). Além da apresentação de 5

requerimentos e 8indicações.

Vários parlamentares se

posicionaram a respeito da PL 158/2019, que conforme a redação do projeto o Chefe

do Poder Executivo Municipal fica autorizado a promover a cessão de uso das

dependências da Escola Municipal Dr. Aroldo de Carvalho em favor da Uniguaçu.

Para essa terça-feira, 11, representantes da unidade de ensino devem participar

das reuniões das Comissões, que acontece antes da Sessão, e trazer todo o

projeto da Uniguaçu para o município de Canoinhas.

Todos os vereadores que se

manifestaram durante a sessão afirmaram que a Câmara não está “travando” o

andamento do projeto, pelo contrário, o PL está passando pelas comissões e

sendo debatido. O que está sendo observado é a questão jurídica para a

aprovação do projeto para a cessão de uso do espaço público à Universidade.

Nasindicaçõesapresentadas

destaque para solicitações de limpeza em avenida, instalação de lombadas e

iluminação pública, realização de operação tapa buracos, pinturas em vias,

melhorias em estrada rural, entre outras.

Entre os requerimentos, o vereador

Coronel Mário (PL)apresentou a solicitação para que a Câmara de Vereadores

possa realizar um levantamento dos projetos de leis de 2017 a 2019, que foram

aprovados e que ainda não foram regulamentados por parte do Poder Executivo. O

presidente da casa, vereador, Paulinho Basílio (MDB), informou durante a sessão

que já passaria a incumbência para os colaboradores da Câmara Municipal para

buscarem as Leis ainda não regulamentadas.