﻿Projetos do CEJUSC buscam a diminuição da violência junto a comunidade escolar

Na terça-feira, dia 04 de junho, iniciou no

Colégio Bernardina Schleder o projeto de “Intervenção Pedagógica de Prevenção

às Violências”, também o lançamento à comunidade escolar dos projetos “Rede de

Ajuda” e “Fábrica de Oportunidades”.

A “Rede de Ajuda” busca formar uma rede de proteção de combate aos crimes

relacionados à criança, adolescente e mulheres da região. Na rede atuarão

voluntários e advogados dativos, que ficarão incumbidos de acompanhar todo o

trajeto de atendimentos para integral proteção das vítimas.

O “Fábrica de Oportunidades” visa fomentar a contratação de jovens

aprendizes pelo empresariado da região, tendo como prioridade a inclusão social

e a formação para o mundo do trabalho de adolescentes e jovens, especialmente,

aqueles em vulnerabilidades sociais. Também busca promover atividades

esportivas e culturais para ampliação dos espaços e oportunidades educativas e

formativas de crianças, adolescentes e jovens da região.

Este dia de atividades diferenciadas resulta de uma iniciativa do CEJUSC

de União da Vitória em parceria com o Núcleo Regional de Educação.

Durante o período da manhã serão oferecidas, aos alunos do ensino

fundamental II e ensino médio, diversas oficinas pedagógicas, além, de uma

palestra sobre drogas com o Delegado Douglas Carlos de Possebon e Freitas,

chefe da 4ª Subdivisão da Delegacia de Polícia local, e sobre Prevenção à

Violência na Escola falará o Juiz de Direito, Carlos Mattioli.

Após o almoço os alunos receberão orientações, atendimento e

encaminhamentos relacionados à “Rede de Ajuda” e à “Fábrica de Oportunidades”,

pela equipe do CEJUSC, além de oficinas de Box Chinês, Jiu Jitsu, Capoeira e

Futebol Americano.

Serão marcados, de acordo com a agenda escolar, outros encontros para

dar continuidade ao projeto de intervenção pedagógica, o qual iniciou no ano

passado, e já atendeu outros colégios estaduais da região.

O CEJUSC de União da Vitória tem hoje em andamento mais de 30 projetos

voltados à cidadania. As informações e programações podem ser encontradas no

facebook do CEJUSC:

facebook.com/UniaodaVitoriaCEJUSC.

DIA 04 DE JUNHO DE 2019

Manhã:

8h às 9h45 – Oficinas Pedagógicas

10h: Palestra “Prevenção às Violências e uso indevido de Drogas”

Dr.Carlos Eduardo Mattioli Kockanny

Dr.Douglas de Possebon e Freitas

Tarde: 13h30 às 16h

13h30: Atendimentos e Encaminhamentos “Projeto Rede de Ajuda”

Roda de Conversa “Enfrentamento às Violências na Região do vale do

Iguaçu”(Instituto Rosas do Contestado)

Cadastro de Interesse e Oficinas “Projeto Fábrica de Oportunidades”

Cadastro móvel para estágio remunerado – CIEE (Centro de Integração

Empresa e Escola)

Divulgação de atividades Secretaria de Assistência Social de União da

Vitória

Cadastro de Interesse e Divulgação de Cursos Profissionalizantes SENAC

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de União da Vitória)

Triagem Oftalmológica Projeto “Boxe Chinês”

Projeto “Futebol Americano”

Projeto “Capoeira”

Projeto “Jiu-Jitsu”

Projeto “Futsal”

Projeto de Musicalização “Flauta Doce”

Projeto “Eu Digital”

Recreações