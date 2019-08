﻿Salão do Turismo Vale do Iguaçu será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro

O objetivo do evento é fortalecer e fomentar o turismo na

região.

Nos dias 27, 28 e 29 de

setembro será realizado na Estação União, o Salão do Turismo Vale do Iguaçu. O

evento foi anunciado nesta quarta-feira, 14, durante reunião da comissão

organizadora. A atração é uma parceria entre as Prefeituras de União da Vitória

e Porto União, Atema, Sebrae, Território Iguaçu, Instituto Cultural Grünenwald,

Amsulpar e Amplanorte.

Serão promovidos workshop, seminários, apresentações culturais,

artesanato e gastronomia. “A abertura será na sexta-feira com reuniões, debates

e mesas-redondas, para discutirmos o potencial de turismo que já temos”, afirma

o vice-prefeito de Porto União, Perci Storck.

De acordo com o vice-prefeito e Secretário de Cultura, Bachir

Abbas, o objetivo é alavancar o turismo na nossa região. “A intenção é que o

Salão traga negócios não apenas para as agências de viagens e para o município,

mas também para hotéis, restaurantes, lojas, isto é, o comércio de forma geral.

Esse evento será mais um passo para que União da Vitória e Porto União se

consolidem como referência no turismo”, explica.