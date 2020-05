﻿Santin e Bachir recepcionam o novo comandante do 27º BPM de União da Vitória

O prefeito de

União da Vitória, Santin Roveda, e, o vice-prefeito, Bachir Abbas,

recepcionaram no gabinete da Prefeitura o novo comandante do 27º Batalhão da

Polícia Militar de União da Vitória, Tenente Coronel Joas Marcos Carneiro Lins.

A visita ocorreu na sexta-feira, 22 de maio.

A visita de

apresentação foi feita pelo atual comandante Major Flávio Vicente Ferraz, que,

atualmente, está à frente do comando do 27º Batalhão da Polícia Militar de

União da Vitória, depois que o Tenente Coronel Renato dos Santos Taborda, foi

direcionado para outras atividades nas fileiras da Polícia Militar em Curitiba.

Em sua visita

ao prefeito e vice-prefeito, o novo comandante da Polícia Militar de União da

Vitória, Joas Marcos Carneiro Lins, afirmou que o seu trabalho terá como

objetivo fazer com que a Polícia Militar esteja mais próxima da comunidade em

ações de prevenção. Joas confirmou que assume o comando no dia 1º de junho.

O Tenente

Coronel Joas, está lotado na cidade de Irati (PR), quando teve a sua promoção

de Major para Tenente Coronel, em meados do mês de abril e aceitou o convite

para assumir o comando do 27º Batalhão da Polícia Militar.

O

vice-prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, falou da visita e da parceria

entre Prefeitura e Polícia Militar. “O prefeito Santin e eu recebemos a visita

do senhor Tenente Coronel Joas e do Major Ferraz, e na oportunidade em nome da

população de União da Vitória, demos as boas-vindas para o novo comandante e

também agradecemos todo o apoio do Major Ferraz. Ficamos felizes que o novo

comandante tem boas ideias para serem implantadas em prol da segurança da

comunidade e nos colocamos a disposição para o sucesso das ações”, enfatizou

Bachir Abbas.

Joas, estará

à frente do comando do 27º BPM, mas também atuará nas cidades: General

Carneiro, Bituruna, Porto Vitória, Cruz Machado, Paula Freitas, Paulo Frontin,

Mallet, São Mateus do Sul, Antonio Olinto e São João do Triunfo, área de

atuação do 27º BPM.

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória