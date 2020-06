﻿Santin Roveda vistoria obras da Praça Coronel Amazonas

O prefeito de

União da Vitória, Santin Roveda, esteve na manhã de quinta-feira, 28 de maio,

realizando uma vistoria nas obras de revitalização da praça Coronel Amazonas,

na área central do município. Nesta visita o prefeito verificou todos os

detalhes do projeto.

A empresa

responsável pela revitalização da Praça Coronel Amazonas assumiu os serviços no

dia 02 de março, deste ano, e, tem um prazo de seis meses para concluir.

O

investimento para finalização da obra será de R$ 1.194.600,00. A revitalização

da Praça Coronel Amazonas engloba a realização de drenagem e águas pluviais;

calçadas, canteiro, bancos, lixeiras, bicicletários, iluminação, construção de

dois quiosques, uma fonte interativa com espelho d’água, pergolado em madeira,

museu ao ar livre e arco decorativo, além do remanejamento de monumentos

existentes: monumento rosa dos ventos, monumento mapa do Brasil.

Lembrando que

a empresa que venceu o primeiro processo licitatório para fazer a obra da Praça

Coronel Amazonas, só tinha realizado 27% do serviço e estava com a programação

atrasada, sendo feita toda a documentação para a empresa deixar de fazer a

obra. Depois que a empresa saiu do canteiro de obras foi feita uma nova

licitação e a nova empresa está cumprindo todos os prazos.

“Estive

verificando as obras de revitalização da Praça Coronel Amazonas, que é o cartão

postal da nossa cidade, e quero já deixar o convite para a população prestigiar

daqui dois meses a reinauguração deste espaço que sem dúvida será a mais bela Praça

do Estado do Paraná. Sei que fui muito criticado por falhas de uma empresa que

ganhou o primeiro processo de licitação, mas que não teve a capacidade de fazer

a obra. Mas em breve estaremos fazendo a entrega da praça totalmente modificada

que a população vai gostar” afirmou o prefeito, Santin Roveda.

Vale destacar

que o valor para fazer a revitalização da praça é de R$ 1.610.453,30 e são de

fundo perdido, oriundos do Governo do Estado do Paraná. Foto: Comunicação

Prefeitura de União da Vitória