﻿Saúde de União da Vitória mais uma vez sendo referência e leva selo bronze em Atenção Primária

Certificação demonstra qualidade dos serviços prestados à populaçãoAs Unidades Básicas de Saúde do São Braz, Limeira e Salete receberam na manhã desta quarta-feira, 04, a certificação “Selo Bronze” do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde do Paraná (APSUS), da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). O evento foi realizado no auditório da 6ª Regional de Saúde.

O processo que leva à certificação é chamado de tutoria. O

objetivo é a organizar a Atenção Primária para que a mesma atue como porta de

entrada, com resolutividade e responsabilidade pelos cuidados dos seus

cidadãos. As unidades básicas passam por uma avaliação criteriosa que verifica

mais de 100 itens, entre estrutura física e processos de trabalho. “Reforma e

ampliação dos postos, transporte sanitário e qualificação do atendimento: a

humanização dos serviços, o encaminhamento das pessoas, prioridade no

atendimento, a recepção nos postos. Isso tudo faz parte deste processo”,

explica o diretor da 6ª Regional de Saúde, Henrique Cesar Guzzoni.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o comprometimento das

equipes foi fundamental para garantir o selo. “O nosso grande impasse é fazer

para a população entender a importância de trabalhar com agendamentos, como

pede a atenção básica. Mas, a integração das equipes neste trabalho foi

excelente e continua dando resultado. Trabalhando com a prevenção, temos uma

grande economia na lá frente, como, por exemplo, com a realização de exames”,

afirma Fernanda Braciak.

O vice-prefeito e Secretário de Cultura, Bachir Abbas,

participou do evento e elogiou a atuação dos profissionais. “Isso mostra a

excelência do trabalho que estes profissionais estão desenvolvendo nos postos.

Um trabalho de qualidade para a toda a população”, afirma.

A Tutoria está planejada em etapas. A primeira tem foco no

gerenciamento dos riscos com vistas à segurança do cidadão e equipes, sendo que

sua certificação se dá pelo Selo Bronze. A segunda tem foco no gerenciamento

dos processos para a melhoria do cuidado, reconhecida por meio do Selo Prata.

Já a terceira etapa é focada no gerenciamento dos resultados para melhorar os

indicadores de saúde da população e as equipes recebem o Selo Ouro.

O objetivo agora é seguir na conquista dos demais selos. União

da Vitória conta com 12 UBS, sete com certificações. “Queremos até o fim do

nosso mandato todos os postos certificados”, destaca Abbas.