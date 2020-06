﻿Terminal Urbano de União da Vitória passa por manutenção

Teve

início na terça-feira, 23 de junho, os reparos no telhado do Terminal Urbano de

União da Vitória, que fica localizado em frente à Estação União. Em dois pontos

a equipe responsável pela manutenção já tinha feito a retirada das telhas e de

toda a madeira de sustentação e estão fazendo uma nova estrutura.

Os

problemas na estrutura do Terminal Urbano do município, veio à tona no mês de

fevereiro e março, quando a comunidade reclamou do perigo constante, as telhas

poderiam cair sobre os usuários do transporte público. Na época o secretário

Municipal de Planejamento Clodoaldo Goetz, esteve no local, e fez a devida

documentação para que houvesse as devidas melhorias no local. Já no mês de

abril, uma equipe foi até o Terminal Urbano e fez a retirada de todas as telhas

dos dois trechos que apresentavam perigo.

Nesta

terça-feira, 23, os servidores da manutenção da administração, retornaram e

estão fazendo a colocação da nova estrutura de madeira e em seguida a colocação

do telhado.

“Devemos

prezar pela segurança dos usuários do transporte público, que embarcam no

Terminal Urbano, que apresentava problemas. A nossa equipe de manutenção fez a

retirada de material de dois pontos e agora está fazendo uma nova cobertura

para a segurança de todos. Outra reclamação que nos foi repassada é a presença

de muitos pombos neste local, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por

meio do secretário, Cesar Strapassola, já está verificando como melhorar o

ambiente”, enfatizou o vice-prefeito de União da Vitória”, Bachir Abbas.Foto:

Comunicação Prefeitura de União da Vitória