﻿Últimos dias para inscrições dos cursos de curta duração do IFPR Campus União da Vitória

Encerram na próxima sexta-feira, 15, as inscrições para os cursos de formação inicial e continuada (FIC), do

Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

Os cursos ofertados são de Letramento e Práticas de Ensino de Língua

Portuguesa e Literatura na Educação Básica, Agente de Reciclagem, Português Instrumental:

escrita e oralidade no mundo do trabalho e Recreador.Todos gratuitos e presenciais, com aulas uma vez

por semana no período da noite.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, presencialmente, das

8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, na Secretaria Acadêmica do campus.

O candidato deve preencher

o requerimento anexo ao edital e apresentar cópia simples da cédula de

identidade (RG) ou equivalente, do CPF, ou de documento oficial que apresente o

número do CPF, ou de comprovante de situação cadastral do CPF (obtido na

página www.receita.fazenda.gov.br).

Além das cópias, o candidato deve apresentar o documento original no ato da

inscrição.

São 40 vagas para cada um

dos cursos e caso o número de candidatos inscritos ultrapasse o número de

vagas, a seleção será realizada por meio de sorteio público, que será realizado

no dia 19 de fevereiro.

Confira os editais com todas as informações:

Edital

n.º 01 , de 23 de janeiro de 2019– Normas que regem o Processo

Seletivo Simplificado, através de Sorteio Público, para ingresso no Curso

de Formação Inicial e Continuada de Agente de Reciclagem, na modalidade presencial, com início no

primeiro semestre de 2019.

Edital

n.º 02 , de 23 de janeiro de 2019– Normas que regem o Processo

Seletivo Simplificado, através de Sorteio Público, para ingresso no Curso

de Formação Inicial e Continuada em Letramento e Práticas de Ensino de Língua

Portuguesa e Literatura na Educação Básica, na modalidade presencial, com início no primeiro semestre de 2019.

Edital

n.º 03 , de 23 de janeiro de 2019– Normas que regem o Processo

Seletivo Simplificado, através de Sorteio Público, para ingresso no Curso

de Formação Inicial e Continuada em Português Instrumental: escrita e oralidade no

mundo do trabalho, na modalidade presencial,

com início no primeiro semestre de 2019.

Edital

n.º 07 , de 23 de janeiro de 2019– Normas que regem o Processo

Seletivo Simplificado, através de Sorteio Público, para ingresso no Curso

de Formação Inicial e Continuada em Recreador, na modalidade presencial, com início no primeiro semestre de 2019.