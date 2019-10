﻿União da Vitória acima da média nacional: resultados do CadÚnico são os melhores da história

Os resultados positivos não

param. União da Vitória demostra mais uma vez sua força e potencial. Desta vez,

o destaque é o para o trabalho realizado pela Assistência Social. O município

ultrapassou a média nacional na atualização dos dados do Cadastro Único. A taxa

de União da Vitória é de 85,14% enquanto a média nacional encontra-se em

82,87%. No total, são 6.398 famílias inseridas no Cadastro Único. “Isso significa

que o cadastro no seu município está bem focalizado e atualizado, ou seja, a

maioria das famílias cadastradas pertence do público alvo do Cadastro Único”,

destaca o documento.

O Cadastro Único é a base de

dados do Governo Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas

das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são

aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário mínimo por pessoa. O Governo

Federal utiliza os dados do CadÚnico para conceder benefícios e serviços de

programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de

Prestação Continua (BCP), Programa Bolsa Família, entre outros.

Para atingir o rendimento, o

município precisou cumprir as condicionalidades e o acesso aos serviços de

educação, saúde e assistência social. Ou seja, pré-requisitos como frequência

escolar de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ser de no mínimo 75%;

gestantes precisam fazer o pré-natal; e crianças menores de sete anos devem ser

vacinadas e ter acompanhamento de peso e altura. A cobertura de União da

Vitória na frequência escolar foi de 94,08%, acima da média nacional que é de

89,31%. “O município possui um acompanhamento de frequência escolar muito bom”,

diz o relatório. Na saúde a taxa de acompanhamento é de 92,98%, quando a nível

nacional o número é de 75,55%.

É a primeira vez que o

município atinge esse patamar. De acordo com Neusa Hollas de Cairos, operadora

máster do Cadastro Único em União da Vitória, os números são resultado da união

das equipes. “É uma vitória de todos os envolvidos tanto na área de educação

quanto na saúde. Não é só a atualização de cadastro, é a pesagem, é a vacina, a

escola que tem que estar em dia. É o resultado de um trabalho em conjunto para

conseguir ultrapassar a média nacional. Parabéns a todos os profissionais. É

muito importante para o nosso município”, destaca.