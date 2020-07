﻿União da Vitória é exemplo para Universidade gaúcha no combate ao abuso sexual

O juiz,

Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, da Vara de Família de União da Vitória, foi

convidado para uma live – na quarta-feira (01/07), numa de série de debates

promovidos pelo Grupo de Estudo e Extensão Universidade das Mulheres (GEEUM@).

A iniciativa tem o apoio do Observatório de Direitos Humanos (ODH) e da

Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O

magistrado citou o trabalho realizado no combate ao abuso sexual na Comarca e ações

que estão sob sua coordenação, diante de um cenário preocupante, em especial,

com a pandemia e maior permanência em casa.

Num

debate coordenado e mediado por Gabriele Dors Schillo (artista, professora e

ativista) e Bruna Fani (professora, pesquisadora e ativista), Carlos Matiolli

citou o projeto Confiar, um dos 33 que estão no seu ambiente de coordenação de

trabalhos ligados à Vara da Família em União da Vitória. A iniciativa visa

realizar uma escuta psicológica humanizada, para crianças e adolescentes,

possíveis vítimas de abuso sexual, garantindo a integridade psicológica nos

depoimentos. Numa única audiência, evitando ampliar os possíveis transtornos, a

vítima é ouvida e ofertada a ajuda conforme a equipe entender ser o caminho a

seguir.

As

mediadoras, por já terem conhecimento da abrangência do trabalho existente em

União da Vitória, indicaram questionamentos ao juiz, com base em crescente

número de casos de abusos que surgiram em Santa Maria. Ampliada a preocupação

durante a pandemia em que, por estar mais tempo em casa, tendem a potencializar

diversos tipos de abusos. Dentre eles os sexuais e praticados contra crianças e

adolescentes que, infelizmente, ocorrem na sua maioria dentro de ambientes

familiares. Gritar e buscar apoio são os caminhos descritos por Mattioli.

Contudo, muitas vezes crianças e adolescentes não sabem o que fazer para buscar

esta ajuda.

O fluxo

das denúncias dentro das escolas acaba sendo maior, mas com a suspensão

presencial das aulas fica mais difícil. Disso o entendimento, pelas mediadoras,

da necessidade de outros meios para procurar apoio. Para tanto, o magistrado

apontou a existência da Rede de Ajuda CEJUSC (RAC), em sua Comarca no período

do Coronavírus, bem como os demais canais virtuais para busca de auxílio,

quando da ocorrência de abusos. “Ligar para o telefone 190, da Polícia, é

a indicação mais eminente para pedir ajuda”, observou o juiz. Sustentado

em todos os demais aparatos existentes na atuação do judiciário.

Carlos

Mattioli frisou de que existe o constrangimento, mas as vítimas de abusos,

geralmente, acabam procurando apoio e falando para alguém de confiança ou

diante de alguém que se sentem seguros para denunciar. “Não podemos

minimizar quando um caso é denunciado”, observou. O juiz frisou de que o

depoimento da vítima precisa ser levado em conta e investigado. Ao passo que,

ele também mencionou a importância de rebater qualquer tipo de comentário

machista ou discriminatório. “Um amigo de trabalho fala algo ou manda um mensagem,

tem de deixar claro que é crime e alertar”, exemplificou.

Ao ser

perguntado sobre suas falas e palestras, até que ponto estimula pessoas em

buscar ajuda, o magistrado que coordena o Centro Judiciário de Solução de

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) disse que após determinada palestra até foi

procurado por criança denunciando ser vítima de abuso. “Ela não me

conhecia. Chegou e disse: juiz eu sou abusada”, relatou. Mattioli

ressaltou que após a formalização do Confiar o número de denúncias cresceu dez

vezes. Depois de cada palestra, entre quatro a cinco casos são informados seja

diretamente ou via redes sociais. Tudo funciona com regulamentação judiciária.

O

trabalho é referendado em prerrogativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),

que dá o respaldo necessário para estabelecer frentes específicas. E é isso que

a Vara da Família de União da Vitória tem feito, cada um dos 33 projetos, com o

34º a ser lançado em breve, busca alguma especificidade. Diante das mediadoras,

o magistrado foi incisivo em reafirmar que toda a mídia, por meio redes sociais

ou até palestras, dão o ‘empoderamento” para vítimas buscarem ajuda.

“Nossa equipe está sempre à disposição, basta procurar pelas redes

sociais. Seja a pessoa de Santa Maria ou de qualquer outro lugar”,

completou.

Todo o

trabalho exige um preparo e equipe multidisciplinar. É o que dispõe a Vara da

Família e o CEJUSC de União da Vitória. Com aparato de capacitação para

professores e profissionais de educação. Sustentado em parcerias e trabalho

profissional coordenado. Disso o entendimento de que, realmente, no ambiente

escolar os casos de abusos contra crianças e adolescentes são mais facilmente

detectados. Em tempos de pandemia e teletrabalho, o uso das redes sociais acaba

por ser a principal ferramenta. “Sempre confiando no relato de uma vítima

e apurado os fatos”, frisou Carlos Mattioli, na live que durou cerca de

uma hora e meia.

Vídeo:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=579664842960537&ref=watch_permalink

Serviço: O atendimento ao público, em

União da Vitória – Vara da Família/CEJUS, continuará sendo realizado de forma

remota. Contato com a equipe:

PROGRAMA RAC – Acolhimento e Primeiros

Socorros Psicológicos – Covid19 (indicação pessoal ou para indicação de

terceiro que precisa de ajuda);

INSTAGRAM:

@rededeajudacejusc

E-MAIL:

rededeajudacejusc@gmail.com

FACEBOOK:

Texto: Assessoria CEJUSC/Vara da

Família

Imagem: Reprodução live Grupo de Estudo

e Extensão Universidade das Mulheres (GEEUM@)