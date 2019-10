﻿União da Vitória está credenciada no sistema de Parques Tecnológicos de Inovação

União da Vitória está apta para receber o credenciamento provisório para implantação de Parque Tecnológico de Inovação do Paraná. A cerimônia para entrega do certificado será no dia 15 de outubro, às 9h, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

A confirmação foi dada após a visita da

comissão de avaliação e credenciamento de Parques Tecnológicos à cidade. A

partir de agora, e durante os próximos dois anos, União da Vitória deverá

intensificar os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de produtos e novas

tecnologias das potenciais matrizes econômicas do município. “As pesquisas serão

direcionadas à erva-mate, mineração, madeira e serviços. Inicialmente, o foco

será na erva-mate, pois se trata de uma matéria-prima de alta escalabilidade na

questão de agregação de valor”, ressalta o Secretário de Desenvolvimento,

Turismo e Urbanismo, Valter Cano .

A execução das atividades

envolverá as instituições de ensino da cidade, os docentes, alunos e

Prefeitura. Haverá a criação de um comitê gestor que será responsável pelas

atividades. “Destacamos que a Prefeitura não será a gestora do Parque. Será um

trabalho em parceria com diversas instituições”, explica Valter.