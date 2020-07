﻿União da Vitória realiza obras na área turística

A

administração municipal de União da Vitória não parou as obras e as devidas

manutenções na área turística do município, pois o objetivo do setor é manter

tudo organizado para receber os visitantes na pós-pandemia.

Uma

das obras que teve início no dia 22 de junho foi a construção da estrutura de

sinalização para indicação dos pontos turísticos de União da Vitória, na região

do Rio dos Banhados. A empresa que venceu o processo licitatório foi a

Construtora Alvir Lopes, e o valor orçado para este serviço é de R$ 95.299,99,

numa parceria entre a Prefeitura de União da Vitória e a Caixa Econômica

Federal (CEF).

A

empresa Alvir Lopes tem um prazo de três meses para fazer a entrega. O prazo

teve início no dia 22 de junho e término previsto para o dia 19 de setembro de

2020.

O vice-prefeito de União da Vitória, Bachir

Abbas, ao comentar sobre as obras no setor do Turismo, disse: “Sem dúvida um

dos setores que sofreu com a pandemia do Coronavírus, foi o turismo. Percebemos

que na pós-pandemia terá que haver investimento no turismo local e a Atema

juntamente com a Prefeitura de União da Vitória, tem trabalhado neste sentido e

o portal era uma reivindicação antiga de todas as pessoas que atuam com o

turismo. Então União da Vitória, com a ajuda da Atema e Associação Comercial já

está realizando as melhorias para em breve receber os turistas para conhecer as

belezas da nossa região”. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória