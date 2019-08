﻿Uniguaçu chega à maioridade e comemora 18 anos

A Programação de

Aniversário foi recheada de apresentações que fizeram parte também da IX Semana

Cultural

Chegar à maioridade é algo

que deve ser muito bem festejado e a Uniguaçu preparou na última semana

diversas atividades para comemorar seus 18 anos de muitas conquistas e

histórias.

As comemorações tiveram

início no domingo, com a 4ª Uniguaçu 10K, e prosseguiram durante toda a semana.

Na terça-feira, 20, no período matutino e também no período noturno, teve

início a IX Semana Cultural da Uniguaçu, que este ano fez parte dos eventos de

comemoração aos 18 anos da Uniguaçu. A acadêmica do curso de Fisioterapia,

Gabriela Grochoviski, cantou para os acadêmicos durante o horário do intervalo.

Na quarta-feira, 21,

comemoramos em grande estilo, os 18 anos da Uniguaçu, com nossos acadêmicos,

colaboradores e pessoas que fizeram parte da nossa história. O dia foi de muita

festa, principalmente por estamos juntos de pessoas tão importantes e marcantes

durante todos estes anos.

No período matutino, os

acadêmicos Jonathan Andrei Hacke e Lucas Cabral participaram do Show de

Talentos Uniguaçu. Também participou das comemorações o Quinteto do Instituto

Sempre Incentivando Música (SIM). Já no período noturno a acadêmica Juliane

Geisler e o Quinteto do Instituto SIM abrilhantaram a noite.

A Reitora da Uniguaçu e

professora, Marta Borges Maia, agradeceu a presença de todos e parabenizou aos

presentes e todos aqueles que fizeram e fazem parte desta história. Ela também

convidou os presentes a assistir um documentário especial em comemoração aos 18

anos da Uniguaçu.

Outra atração que também

fez parte da IX Semana Cultural da Uniguaçu foi a exposição da acadêmica Luisa

Pohl de Almeira.

Na quinta-feira, 22, teve

continuidade o Show de Talentos Uniguaçu com o Grupo Corpo e Dança, que

abrilhantou o espaço com suas apresentações. Houve também a apresentação

musical das acadêmicas Gabriela Roveda e Amélia de Paula, que agitaram o

público presente.

Na manhã da sexta-feira,

23, a Fazenda Experimental Uniguaçu recebeu o nome de Fazenda Experimental

Uniguaçu Accacio Krüger dos Passos. A homenagem ao pecuarista que teve grande

importância para toda a região reuniu a Reitora da Uniguaçu, professora Marta

Borges Maia, o professor Mantenedor e proponente da homenagem, Mario Slomp,

familiares do homenageado, acadêmicos e colaboradores da Uniguaçu.

As festividades se encerraram no sábado, 24, com um almoço oferecido aos colaboradores, o cardápio preparado pelo sexto período do curso de Nutrição. Como não poderia deixar de ser, a semana de aniversário teve fim com o bolo de aniversário acompanhado do “Parabéns pra você”.