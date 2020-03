﻿Uniguaçu coloca à disposição sua estrutura neste período de Pandemia do Coronavírus

Num momento em que o mundo é assolado com a pandemia de Coronavírus, a

solidariedade passa a ser um dos caminhos mais sensatos e corretos a serem

tomados. Pensando nisso o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) vem

tomando diversas medidas diante das circunstâncias de prevenção de propagação

de Coronavírus (COVID-19), bem como prestando atendimento a toda a população

que tem procurado.

Frente ao cenário da saúde da região e pensando no bem-estar da

população, e fazendo valer o compromisso social, a Uniguaçu coloca sua

estrutura física à disposição dos municípios para utilização neste período de

Pandemia.

Assim, disponibilizaremos nossos espaços de laboratórios para auxiliar,

se preciso, em exames e análises clínicas e produção de sabonete e sabão, pois

contamos com uma vasta estrutura tecnológica e com equipamentos modernos, que

apresentam precisão e exatidão em seus resultados.

Além disso, colocamos à disposição o nosso Centro de Eventos, localizado

ao lado do Centro Tecnológico Uniguaçu (CTU), que hoje é o maior Centro de

Eventos da região. O espaço conta com mais de dois mil metros quadrados e conta

com uma ótima estrutura onde pode ser instalado um Hospital de Campana, se

necessário.

Pensando também nos profissionais de saúde que atuam no combate do

Coronavírus na região e em seus familiares, oferecemos nossos espaços internos

de sala de aula, que podem ser transformados em alojamentos para todos os

envolvidos.

É a Uniguaçu cada vez mais perto da população, fazendo valer o seu

compromisso social.