﻿Uniguaçu de Portas Abertas recepciona mais de mil estudantes

O evento recebeu estudantes de Ensino Médio de União da Vitória e Porto União, além da comunidade externa

Visando sempre o melhor do

ensino superior e o compromisso com a sociedade, a Uniguaçu consolidou-se como

centro de referência e excelência de ensino, iniciação à pesquisa e extensão,

participando ativamente do processo de desenvolvimento regional, e, em 2019, se

transformou em Centro Universitário. Este compromisso é enfatizado também no

Uniguaçu de Portas Abertas (UPA), que este ano ocorreu durante a quarta-feira,

2, no Centro de Eventos, e contou com o apoio da Consoli Formaturas.



Durante manhã e noite mais de mil estudantes de 25 colégios do Ensino Médio de

União da Vitória e Porto União, bem como membros da comunidade visitaram o

Universo Uniguaçu. O evento visa mostrar o funcionamento da Instituição e

inserir todos nesse contexto construído por pessoas que fazem parte desses 18

anos de história. A Uniguaçu é resultado da dedicação e do amor dos acadêmicos,

professores e colaboradores.



Transformar sonhos em realidade faz parte desta longa história. Diariamente

pensamos na ampliação da Instituição e na capacitação de mais profissionais

para o mercado de trabalho. Por isso, o UPA é pensado de forma carinhosa para

que todos tenham a experiência do ensino superior com inovação e tecnologia.



Com uma programação diversificada, o evento trouxe aos estudantes a

oportunidade de conversar com profissionais das 25 áreas de conhecimento

ofertadas pela Uniguaçu. Eventos como este auxiliam os estudantes na decisão do

caminho que pretendem seguir, pois conseguem sanar as dúvidas e ainda conhecer

parte da estrutura e do funcionamento da Instituição. Além das práticas, os

cursos também demonstraram os experimentos realizados pelos acadêmicos.

Segundo a Reitora da

Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, o UPA é um evento que acontece todos os

anos para proporcionar aos estudantes do ensino médio a sensação de estar

próximo ao ensino superior. “Assim como todos os anos o UPA foi um sucesso. O

trabalho realizado por toda a equipe fez com que o evento fosse inovador e

trouxesse conhecimento do que oferecemos em nossa Instituição.”

Além de divulgar os cursos

oferecidos pela Instituição, o evento reforça a campanha de divulgação do

Vestibular de Verão da Uniguaçu, que será realizado no domingo, 27 de outubro.

Lembramos que as inscrições podem ser realizadas pelo site uniguacu.edu.br.

A Uniguaçu agradece a presença de todos! Esperamos que tenham gostado das experiências aqui vividas. Lembramos que a Instituição está sempre de portas abertas para recebê-los. Para quem não conseguiu participar do UPA, pode agendar um horário para visitas pelo telefone (42) 3522-6192, também pelo site ou pelas nossas redes sociais.