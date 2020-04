﻿Uniguaçu e seus acadêmicos produzem máscaras faciais para órgãos de saúde da região

Pensando nos profissionais da saúde que estão

atuando no combate do Coronavírus na região, o Centro Universitário Vale do

Iguaçu (Uniguaçu) está auxiliando na fabricação de máscaras faciais.

Por meio de Impressoras 3D, acadêmicos de

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica estão

fabricando máscaras faciais que fazem parte dos Equipamentos de Proteção

Individual (EPIs).

As máscaras auxiliam na proteção do usuário contra

a contaminação de gotículas de saliva. A primeira remessa totaliza 40 máscaras,

que serão entregues para Hospitais e Órgãos de Saúde da região de União da

Vitória e Porto União.

Segundo o professor André Tomacheski, a equipe

de acadêmicos e docentes é composta por, aproximadamente, 30 pessoas, que

buscam encontrar soluções para os órgãos de saúde e para a comunidade como um

todo.

Este é mais um projeto da Uniguaçu que vem para

fortalecer o nosso Compromisso Social.