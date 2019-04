﻿Uniguaçu entrega mais de 3 toneladas de alimentos para entidades de União da Vitória e região

Os alimentos arrecadados na

Festa a Fantasia foram distribuídos em 15 instituições de caridade

A Uniguaçu, durante a

semana após a Festa a Fantasia, realizou a entrega de mais de 3 toneladas de

alimentos arrecadados no evento, que aconteceu no dia 12 de abril. Ao todo,

foram arrecadados 3.760 quilos de alimentos, doados para 15 entidades de União

da Vitória e região, cadastradas no Núcleo Social da Uniguaçu.

A tradicional Festa a

Fantasia da Uniguaçu, além de recepcionar os calouros, tem como objetivo

principal firmar o Ensino pra Valer e Compromisso Social da Instituição com a

comunidade. A campanha funcionou da seguinte forma: os convites para a festa

dos calouros foram entregues a partir da troca por alimentos não perecíveis.

As cestas montadas com os

alimentos foram entregues para várias instituições: Associação Casa de Apoio

Restauração Divina (Acardi 1), Abrigo Frei Manoel (Acardi 2), Asilo Lar de

Nazaré, Comunidade Terapêutica Hermon, Albergue Onofre Brittes (Projeto Dignidade),

Associação Casa de Apoio Santa Clara, APAE de União da Vitória, APAE de Porto

União, Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória / Programa de Combate

a HIV/AIDS, Associação Recanto da Sobriedade Ares, Associação de Proteção e

Amparo ao Deficiente Físico (Apadefic) de Porto Vitória, Instituto Palazzolo,

Instituto Piamarta, Associação Profeta Daniel e Associação de Pais e Amigos de

Deficientes Auditivos e de Fala (Apadaf).

Todas as doações foram

realizadas por um grupo de pessoas formado por colaboradores e acadêmicos. Para

Stanley Robert Thiel Junior, colaborador da Uniguaçu que participou de todas as

entregas dos alimentos, esta é uma das melhores partes da Festa a Fantasia. “É

muito gratificante participar desse processo, poder visitar as instituições,

entregar as cestas de alimentos e sentir a alegria de quem recebe a doação. É

uma experiência única”, afirma. A acadêmica do nono período de Farmácia,

Izabela Braz de Oliveira, comenta que foi uma experiência muito tocante. “Fomos

recebidos com muito carinho por todos e era possível ver a gratidão nos olhos

deles. Projetos sociais são muito importantes, nos fazem refletir e enxergar

além da nossa própria realidade.”

Nos orgulhamos em saber que são gestos simples como este que ajudam a transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Agradecemos a todos pelas doações, e também aos que deram mais do que precisava para ajudar ao próximo. A próxima Festa a Fantasia já é pensada para 2020, porém, ainda não tem data marcada. A única certeza é de que a troca de alimentos por convites vai continuar e a expectativa é que o número arrecadado aumente, para que mais entidades possam ser ajudadas.