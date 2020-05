﻿Uniguaçu entrega segunda remessa de máscaras faciais produzidas através de Impressoras 3D

Foram entregues na última

semana mais uma remessa de máscaras faciais produzidas por meio de Impressoras

3D. Ao todo 50 máscaras foram distribuídas para a Secretaria de Saúde de União

da Vitória, Secretaria de Saúde de Porto União, Assistência Social de União da

Vitória, Assistência Social de Porto União, Associação de Proteção à

Maternidade e à Infância (APMI) de União da Vitória, Hospital Regional Nossa

Senhora Aparecida (São Camilo), também de União da Vitória e para o Hospital de

Caridade São Braz, de Porto União.

Este resultado se deu

através de uma parceria de doação de materiais da empresa Pormade Portas, na

qual os acadêmicos João Paulo de Souza, do quinto período de Engenharia

Elétrica e Mateus Kohl Carneiro sétimo período, e João Roberto Gonçalves Tack

terceiro período do curso de Engenharia Mecânica, juntamente com o professor

André Tomacheski fabricaram as máscaras faciais que fazem parte dos

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados comumente no combate ao

Covid-19, por essas instituições.

As máscaras auxiliam na

proteção dos profissionais da saúde que estão atuando no combate à Pandemia,

contra a contaminação por gotículas de saliva. Na primeira remessa, foram

entregues 55 máscaras, totalizando agora, 105 máscaras produzidas e doadas às

instituições.