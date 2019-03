﻿Uniguaçu forma primeira turma de Psicologia

Com formação generalista, 24 novos psicólogos

entraram no mercado de trabalho

Depois de cinco anos de desafios, chegou o dia tão esperado! Com muita

alegria e emoção, aconteceu na noite da sexta-feira, 22, no nosso Centro de

Eventos, a Colação de Grau da primeira turma do curso de Psicologia das

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu – Uniguaçu. Os 24 formandos estiveram

reunidos com familiares, amigos e colaboradores da Uniguaçu, festejando o

título de Psicólogos que receberam da Diretora Geral da Uniguaçu, professora

Marta Borges Maia, que no ato foi a presidente da mesa diretiva.

Durante a solenidade, os acadêmicos com maior

desempenho no Simulado Dia e Noite de Avaliação (DNA), foram premiados com uma

bolsa de estudos parcial para curso de pós-graduação. Parabéns aos novos

Psicólogos, Eraldo Antônio de Castro e Jean Carlo Adams. A formanda Maria

Helena Bortolozzo Gleich foi premiada como Melhor Aluna do curso, com uma bolsa

integral para pós-graduação.

A formação de Psicólogo permite ao profissional

um vasto campo de atuação no mercado, como por exemplo: psicologia clínica,

educacional, hospitalar, organizacional, jurídica, orientação vocacional,

psicologia do trânsito, psicologia do esporte, neuropsicologia, psicologia

social comunitária, saúde pública, aconselhamento genético.

Nosso egresso em Psicologia será capaz de ajudar

na compreensão, prevenção, minimização e eliminação de problemas humanos de

cunho psicológico e dimensões subjetivas de fenômenos sociais e coletivos

promovendo melhores níveis de qualidade de vida. Com essa premissa a Psicologia

pode promover uma qualidade de vida melhor à população, podendo oferecer

condições para a implantação de efetivas políticas públicas voltadas para a

saúde da comunidade.

O perfil do profissional formado pela Uniguaçu

caracteriza-o como um profissional da saúde com formação generalista integrado

e comprometido com a forma crítica na transformação da realização social e

política onde convivem e se entrelaçam questões onde sua intervenção é

importante. Também promove, preserva e recupera a saúde mental do homem.

O curso teve seu início em 2014, e, acompanhando

as constantes mudanças tecnológicas, foi sendo atualizado em relação à matriz

curricular, estrutura física e a contratação de docentes com experiências

profissionais na área de Psicologia e com titulação, atendendo essas demandas,

com olhos sobre ao ensino de qualidade, iniciação à pesquisa e extensão. O

curso passou pelo reconhecimento do Ministério da Educação em visita “in loco”,

sendo confirmada a qualidade no ensino com o conceito 4 (escala de 1 a 5). São

avaliados vários requisitos como estrutura física, bibliografia, qualificação

do corpo docente e projeto pedagógico.

Segundo a Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, além de fazer história dentro da Instituição, os novos profissionais têm a missão de ajudar na transformação social e modificar a comunidade em que vivem. “A formatura foi muito importante, pois foi a primeira turma de Psicologia a se graduar na Uniguaçu. Essa turma tem importância pela história que deixa, pois eles foram como um farol para nós, onde fomos analisando o que precisávamos mudar no projeto e acrescentar no curso. Eles fizeram com que nesses cinco anos o curso conquistasse a sua identidade.” Ela ainda comenta que Psicologia foi um curso que a Instituição almejava, e após aberto, a demanda de alunos se tornou grande, superando as expectativas. “Vários formandos já colaram grau empregados na área, e esse é o nosso objetivo, preparar e encaminhar os acadêmicos para o mercado de trabalho. Desejo muito sucesso aos pioneiros do curso de Psicologia e que todos alcancem os objetivos, fazendo a diferença na sociedade.”