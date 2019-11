﻿Uniguaçu lança novas graduações para 2020

A ação é uma parceria com o Centro Universitário UniBrasil (Curitiba)

Em parceria com o Centro Universitário UniBrasil

(Curitiba), o Centro Universitário Vale do Iguaçu ofertará 9 cursos de Educação

a Distância (EAD) em 2020, sendo: Design de Interiores, Engenharia Ambiental,

Fonoaudiologia, Gestão Hospitalar, Jornalismo, Letras, Pedagogia, Publicidade e

Propaganda e Serviço Social.

As inscrições para o vestibular dos cursos EAD

podem ser realizadas pelo site www.uniguacu.edu.br. As

provas acontecem nas terças e quintas-feiras às 9h e às 19h e também aos

sábados às 9h.

Segundo o Superintendente das Coligadas UB,

professor Edson Aires da Silva, as instituições são reconhecidas pela excelente

qualidade educacional, reunindo tecnologia, conhecimento e inovação. “Estamos

sempre acompanhando as novidades tecnológicas e as tendências do mercado de

trabalho. São novos cursos com metodologias diferenciadas, com a qualidade e

excelência do ensino superior que todos já conhecem nas instituições”, explica.

UniBrasil

Com 19 anos de história de sucesso, por meio da

educação de qualidade, o Centro Universitário UniBrasil é reconhecido como uma

das melhores Instituições de Ensino Superior do Paraná, perante os conceitos do

Ministério da Educação (MEC). Desde 2014 oferta de cursos superiores na

modalidade a distância, que hoje apresentam o conceito máximo, nota 5.

Coligadas UB

Além do Centro Universitário Vale do Iguaçu, o

Centro Universitário UniBrasil também firmou parceria para novos cursos no

Centro Universitário Campo Real (Guarapuava) e nas Faculdades do Centro do

Paraná – UCP (Pitanga).

A união das Coligadas UB contribuirá para a formação de profissionais preparados para os desafios do mundo do trabalho. As novidades contarão com projetos inovadores, metodologias ativas e ensino mediado por tecnologia.