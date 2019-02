﻿Uniguaçu oferece cursos de Pós-Graduação em diversas áreas de conhecimento

Conheça as especializações que auxiliam os

profissionais a estarem atualizados para a demanda exigida pelo mercado de

trabalho

A competitividade que o mundo profissional impõe

às pessoas não permite mais que nos acomodemos. Manter-nos atualizados com

conhecimento de ponta é essencial para disputarmos os melhores postos de

trabalho. Hoje, as empresas procuram e valorizam candidatos que tenham quesitos

além da graduação. Sabendo disso, a Uniguaçu oferece um extenso rol de cursos

de pós-graduação que permitem aos interessados obter o conhecimento necessário

para se destacar em suas áreas de estudo.

A Instituição disponibiliza de uma infraestrutura

desenvolvida para um aprendizado de qualidade, contando com profissionais

qualificados e com experiência no mercado de trabalho. Além disso, a Uniguaçu

ainda oferece diversas formas de benefícios para que todos possam ter um ensino

de qualidade. O desconto por pontualidade (vantagem oferecida a todos) é um dos

benefícios oferecidos. Lembramos também que os egressos da Uniguaçu ganham

outro desconto.

O desconto empresarial é outra oportunidade para

aqueles que desejam ingressar em uma pós-graduação na área que atuam na empresa

em que trabalham. Para isso, o aluno deve comprovar que está trabalhando na

área que pretende se especializar.

Além de todos esses benefícios, uma

pós-graduação ainda amplia a rede de contatos e aprimora competências. “Nossos

cursos se destacam por serem 100% presenciais, o que permite uma melhor troca

de experiências entre os envolvidos, facilita o relacionamento profissional

(network) e garante o melhor aproveitamento”, afirma o Coordenador da

Pós-Graduação Pesquisa e Extensão, professor João Vitor Passuello Smaniotto.

Conheça os cursos que estão com as inscrições abertas e entenda seu

funcionamento

Área das Ciências Agrárias

· Pós-Graduação em Clínica Médica e Cirúrgica de

Pequenos Animais e Pets não convencionais tem como público-alvo profissionais formados em Medicina

Veterinária que atuam ou desejam atuar nesta área. Tem como objetivo

aperfeiçoar e atualizar o Médico Veterinário que atua em Clínica Médica e

Cirúrgica de Pequenos Animais. As aulas acontecerão mensalmente conforme

calendário previamente aprovado.

· Pós-Graduação em Nutrição de Ruminantes tem como público-alvo profissionais

formados em Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Zootecnia, e/ou

profissionais que atuam no setor de fomento, assistência aos produtores,

fiscalização de produtos de origem animal, que estejam incluídos nas Ciências

Agrárias. O objetivo desta especialização é capacitar profissionais para

enfrentarem os desafios e criarem soluções para os problemas da nutrição de

ruminantes, aliando o conhecimento teórico e prático. As aulas acontecerão

quinzenalmente conforme calendário previamente aprovado.

· Pós-graduação em Proteção de Plantas visa proporcionar ao aluno valores,

atitudes, conhecimentos e habilidades técnicas sobre o manejo de culturas com

ênfase no controle de plantas daninhas, doenças, insetos e tecnologia de

aplicação de defensivos agrícolas, preservando o ambiente, aumentando a

produtividade de maneira racional e equilibrada. O curso tem como público-alvo

profissionais formados em Agronomia e Ciências Agrárias, possibilitando um

preparo melhor para que façam recomendações de defensivos agrícolas e uso dos

diferentes produtos disponíveis no mercado.

Área da Saúde

· Pós-Graduação de Especialização em Educação

Física Escolar tem como objetivo

formar profissionais especializados para atuação em escolas para agir de forma

ética e competente, atuando na formação global do aluno e capacitando para

reflexões sobre suas possibilidades corporais de forma autônoma social e

cultural. Tem como público-alvo os profissionais formados em Educação Física –

Licenciatura. As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

· Pós-Graduação em Bioestética tem como objetivo qualificar os

profissionais para que possam atuar em todos os setores profissionais do

mercado de estética facial e corporal. O público-alvo são biomédicos,

farmacêuticos e graduados em áreas correlatas que permitam a atuação em

procedimentos estéticos injetáveis. As aulas acontecerão mensalmente conforme

calendário previamente aprovado.

· Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção

Biopsicossocial tem como público-alvo

médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais,

fisioterapeutas, nutricionistas e outros passíveis de compor a equipe

multidisciplinar de saúde mental e de exercer funções gerenciais, de rede

pública de serviços de saúde mental. Tem por objetivo aprimorar a capacidade

dos participantes para o trabalho em equipe interdisciplinar, na perspectiva da

abordagem integral dos problemas da saúde em sua área de abrangência.

Possibilitar a capacidade sócio pedagógica e melhorar a capacidade de análise

das condições da saúde mental da população. As aulas acontecerão quinzenalmente,

aos sábados.

· Pós-Graduação de Especialização em UTI e

Emergência tem como público-alvo

profissionais da área da saúde. O objetivo desta especialização é habilitar os

profissionais para atuarem junto ao paciente crítico, buscando a melhoria da

qualidade da assistência prestada, proporcionando na prática uma assistência humanizada,

visando à identificação dos riscos ao agravamento do quadro do paciente. Além

disso, capacitar profissionais com base epidemiológica, dentro do contexto do

SUS e prepará-los para o gerenciamento da Unidade de Tratamento Intensivo

(UTI). As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

· Pós-Graduação em Farmacologia Clínica e

Prescrição Farmacêutica tem

o objetivo de capacitar os profissionais para atuarem na Prescrição

Farmacêutica e Farmácia Clínica e seu público-alvo são farmacêuticos. As aulas

acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

· Pós-Graduação de Especialização em Fisioterapia

Traumato-Ortopédica tem

objetivo de proporcionar o aperfeiçoamento e capacitação profissional para

atuar na prevenção e reabilitação musculoesquelética de indivíduos sedentários

e de atletas, nos diversos ambientes de atuação. O público-alvo do curso são

fisioterapeutas e acadêmicos que estejam cursando o último período de

Fisioterapia. As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

· Pós-Graduação em Dança Educacional tem como objetivo contribuir para a construção

de profissionais capacitados na área em toda a nossa região, e que possa

abranger profissionais de toda a área da educação, tanto dentro como fora do

ambiente escolar. O público-alvo desta especialização são profissionais da área

da Educação, e áreas afins. Também acadêmicos do último ano do curso de

graduação em Educação Física. As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

Área das Ciências Sociais

· Pós-Graduação de Especialização em Direito

Processual Civil tem o objetivo de

oferecer um estudo sistemático e uma visão contemporânea do Direito Processual

Civil, a fim de proporcionar conhecimentos mais pontuais da disciplina, bem

como a sua integral atualização de acordo com as novas propostas legislativas,

com a doutrina dominante e com o posicionamento dos Tribunais Superiores e

Regionais. O público-alvo são professores, bacharéis em Direito, juízes,

promotores, advogados públicos e particulares, serventuários da Justiça e

demais profissionais de direito. As aulas acontecerão quinzenalmente, aos

sábados.

· Pós-Graduação em MBA – Executivo em

Administração visa estimular a

geração de conhecimento sobre planejamento estratégico, contribuir para o

desenvolvimento da formação profissional de forma qualificada, incentivar o

debate sobre as questões gerenciais e estratégicas de Administração, contribuir

para a elevação dos níveis de eficiência, eficácia e efetividade na aplicação

de novas tecnologias. A pós tem como público-alvo profissionais que atuam nos

setores empresariais, estratégicos, gerenciais e técnicos, nos conceitos,

técnicas e decisões atinentes à Administração em suas diferentes modalidades.

As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

· Pós-Graduação em Humanidades tem como público-alvo os profissionais da

área de Ciências Humanas e Sociais, atuantes ou não, em políticas públicas e

sociais nos âmbitos público e privado (mercado e terceiro setor). O objetivo é

oferecer os fundamentos para o conhecimento de temáticas como poder,

autoridade, Estado, instituições, políticas, democracia, cidadania, bem-estar,

relações intergovernamentais, relações estado e sociedade, além das diferentes

visões que se encontram na raiz da diversidade dos enfoques dos principais

problemas políticos e sociais de um mundo político interligado e de relações de

poder muito desiguais. As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

· Pós-Graduação em Comunicação Empresarial e

Tendências tem o objetivo de

formar especialistas na área de Comunicação Empresarial que tenham um olhar

sistêmico das empresas e uma perspectiva crítica e prática em relação as novas

tendências comunicacionais. Tem como público-alvo profissionais das áreas de

Comunicação (jornalistas, relações públicas e publicitários), Marketing,

Administração, Recursos Humanos, Secretariado Executivo, Serviço Social e

líderes de empresas. As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

· Pós-Graduação em Direito Penal tem como público-alvo egressos, advogados (as),

promotores (as) de justiça, juízes (as) de Direito, policiais civis e

militares, serventuários da justiça e agentes do sistema prisional. O objetivo

da especialização é desenvolver novas habilidades e competências dentro da

ciência penal, já que o estudo desta está em constante evolução. O curso

prepara os profissionais de Direito para que possam contribuir com a formulação

de um novo e melhor modelo de aplicação do direito penal e processual penal,

com a finalidade de promover a pacificação social com ferramentas atualizadas.

As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

Área das Engenharias e Tecnologias

· Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do

Trabalho tem como público-alvo

engenheiros, arquitetos com direito a registro no CREA que desejam se capacitar

e/ou atuar na Segurança do Trabalho. O foco é capacitar profissionais das

engenharias para atuarem em uma das áreas que mais cresce no país. As aulas

acontecerão quinzenalmente, nas sextas-feiras a noite e aos sábados.

· Pós-Graduação em Gestão de Tecnologia de

Informação tem como público-alvo

gerentes, coordenadores, consultores e todos os profissionais de nível superior

que atuam ou pretendem atuar como gestor de negócios e informação. Tem o

objetivo de aprimorar o desempenho dos profissionais num ambiente corporativo amplamente

envolvido com as tecnologias da informação. As aulas acontecerão

quinzenalmente, aos sábados.

Demais públicos

· Pós-Graduação em Didática do Ensino Superior tem como público-alvo os concluintes em

qualquer área de conhecimento. Esta especialização tem o objetivo de capacitar

professores para o exercício da docência no ensino superior, profissionais

graduados em cursos de nível superior de diversas áreas do conhecimento humano,

desenvolvendo conteúdos e práticas previstos no curso. As aulas acontecerão

semanalmente, nas quartas-feiras.

· Pós-Graduação em Inovação e

Empreendedorismo tem

como público-alvo graduados em todas as áreas que tenham perfil para

empreender, criatividade e atitude para inovar, gerentes, supervisores,

coordenadores, líderes e analistas que atuam direta, ou indiretamente, na

condução de ações de inovação e/ou melhoria e aos profissionais que deseja,

conduzir ações empreendedoras dentro, ou fora de suas organizações. O objetivo

é qualificar profissionais para atuarem como agentes ativos da inovação e de

melhorias em processos, produtos, serviços e modelos de negócio de organizações

de diferentes portes e mercados, qualificando profissionais para tomarem ações

empreendedoras. As aulas acontecerão quinzenalmente, aos sábados.

