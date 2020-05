﻿Uniguaçu oficializa contrato com a Mitra Diocesana de Caçador

O Centro Universitário Vale

do Iguaçu – Uniguaçu fará parte da história do município de Caçador! Na última

semana o Reitor da Uniguaçu, professor Edson Aires da Silva, juntamente com o

Bispo, Dom Frei Severino Clasen, da Mitra Diocesana de Caçador assinaram o contrato

firmando a parceria entre as Instituições.

“O plano de expansão da

Uniguaçu fará com que possamos levar mais conhecimento para diversas regiões,

cumprindo com o nosso papel social e contribuindo para a economia local. A

parceria trará mais oportunidades para a comunidade, principalmente, com os

projetos junto com a Mitra, com a qualidade do ensino que a Uniguaçu já

oferece”, afirma o Reitor.

Estiveram presentes os

representantes da Mitra e gestores da Uniguaçu, respeitando todas as medidas

protetivas.

O início das atividades

deve ocorrer nos próximos meses, quando a Pandemia e o isolamento social já

estiverem controlados. Os próximos passos serão as melhorias e ajustes na

estrutura para atender as necessidades dos alunos e a liberação da documentação

junto ao Ministério da Educação para abertura e funcionamento das atividades.