﻿Uniguaçu promove dia de Jogos Solidários entre Atléticas

O evento será neste sábado, 21, tendo como foco ajudar entidades de

União da Vitória e região

Integração, descontração,

solidariedade e um dia de muitas competições! Neste sábado, 21, o Centro

Universitário Vale do Iguaçu promoverá um dia voltado a integração entre os

acadêmicos da Instituição com foco no compromisso social. Os Jogos

Universitários Solidários das Atléticas da Uniguaçu (Jusau) ocorrem este ano na

sua primeira edição, mobilizando colaboradores, professores e acadêmicos a

promover e fortalecer o slogan Ensino pra Valer e Compromisso Social.

Este será o maior evento

das atléticas da Uniguaçu. As atividades a serem realizadas no dia têm cunho

social e farão com que os acadêmicos arrecadem donativos que serão destinados a

cinco entidades de União da Vitória e região. As atléticas têm limite máximo de

150 participantes, estando todas separadas por suas devidas identidades visuais

dos crachás.

Durante o evento haverá uma

estrutura para que todos sintam-se bem e possam desfrutar de um dia de muita

distração. Haverá água e frutas para os competidores. Além da prova de cunho

social para arrecadação que será revelada no dia do Jusau, haverá também

competições de tiro ao alvo, pebolim, touro mecânico, entre outras provas a

serem indicadas no dia.

A equipe vencedora será

aquela que tiver estratégia e conseguir atingir a meta de cada prova. Por isso,

cada atlética terá um espaço destinado para deixar os donativos arrecadados

para contagem e análise, sendo que todo material arrecadado será doado para a

entidade que elas escolheram.

As atividades terão início

às 8h, no Centro de Eventos Uniguaçu e irão envolver toda equipe da atlética. O

encerramento das atividades será às 17h e no final do dia haverá a grande

recompensa, uma festa para comemorar a arrecadação dos donativos. Além disso, a

festa também lançará o Vestibular de Verão 2020, abrindo com força total a

campanha que se estende durante todo o mês de outubro.

Resultado final

Cada atlética recebeu uma

quantidade de convites, antecipadamente, de forma gratuita, para convidar os

demais membros que não participaram da gincana, bem como conhecidos, amigos e

familiares. Além de todas as atléticas receberem troféu, a atlética campeã

receberá uma área VIP na festa, que será realizada a partir das 23h revelando a

atlética vencedora do Jusau. A festa será no Centro de Evento Uniguaçu e

contará com as seguintes atrações: Jonathan Andrei e Banda, Dj Clemente e Dj

Fercz e terá o apoio da Realiza Formaturas.

O Pró-reitor Acadêmico,

professor Atilio Augustinho Matozzo, comenta que a principal proposta do Ensino

Superior é desenvolver as competências e habilidades juntamente com os

acadêmicos, fazendo-os crescer em meio a tantas dificuldades do dia a dia.

“Nada melhor do que aprimorar tudo que aprenderam, mesclado a estratégia,

competitividade e solidariedade em um evento que trará, em sua ênfase, a

integração entre os cursos, professores, funcionários e toda a comunidade, que

também fará parte deste dia tão especial. Isso é Ensino pra Valer e Compromisso

Social”, afirma.

Segundo a Reitora da

Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, o intuito do Jusau é promover a

integração entre os acadêmicos de todos os cursos com foco no compromisso

social. “O nosso compromisso vai

além da sala de aula. Trabalhamos diariamente para fazer com que os acadêmicos,

além de saírem daqui prontos para o mercado de trabalho, também tenham uma

relação mais intensa e harmoniosa com as pessoas. E as atléticas também contribuem, pois promovem

a união entre os cursos. Tenho certeza que além de fazermos o bem para as

entidades da nossa região, esse evento fará com que as atléticas conquistem

mais espaço dentro da Instituição. Desejo a todos um ótimo dia de competição.”

Entidades

Abrigo de Crianças e

Adolescentes (SAN) de Porto União

Associação Casa de Apoio

Santa Clara

Casa de Apoio Amor Fraterno

Instituto Piamarta

Associação Beneficente Lar

de Nazaré