﻿Uniguaçu promoveu Roda de Conversas no Dia Internacional da Mulher

O evento que marcou o Dia Internacional da

Mulher deste ano foi realizado em um novo formato na Uniguaçu. Com o tema

“Bela, Recatada e do Lar? Só se ela quiser!”, acadêmicos e comunidade participaram

de uma Roda de Conversas, promovido pela Uniguaçu e pelo Projeto Elas por Elas,

aconteceu no Salão Nobre Prof. Edson Aires da Silva, durante a manhã e a noite

do dia 8 de março, e teve como objetivo promover um momento de discussão

acadêmica, sobre o empoderamento da mulher e da igualdade de gênero.

Uma

das ideias deste ano foi mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser,

seguindo aquilo que almeja, lutando e conquistando seu espaço. Representando a

figura feminina dentro da Instituição, a professora Marta Borges Maia, Diretora

Geral da Uniguaçu, falou sobre o empoderamento feminino e a importância de

discutir este tema dentro de uma instituição de ensino.

A

Roda de Conversas contou com a participação de profissionais ligadas ao tema,

que debateram de forma informativa e didática durante manhã e noite. Após todas

as falas, o público presente pode tirar suas dúvidas e acrescentar nas falas

das mediadoras e facilitadoras. Além de falar sobre o ciclo da violência contra

a mulher, o papel de todas na sociedade e a luta histórica, a atividade trouxe

dados ao público presente que impactaram, dados esses da realidade do Vale do

Iguaçu.

Quem passava pelos corredores da Instituição

encontrava banners distribuídos com dados chocantes sobre a violência contra a

mulher, trazidos para que todos realmente tenham consciência e olhem para o Dia

Internacional da Mulher como um dia de luta das mulheres, um dia que deve ser

comemorada a independência que todas conquistaram durante os anos, pois

história é mobilidade e pode ser reescrita todos os dias.

Além disso, o espaço para fotos foi montado no

hall do prédio CTU para que todos pudessem se inspirar nas plaquinhas de

empoderamento. O dia foi marcado com movimentos pelo bem e pela igualdade. No

intervalo, as colaboradoras e professoras da Instituição tiveram um momento

para realçar ainda mais sua beleza, mostrando que por traz da fragilidade

existe coragem e por traz da delicadeza existe força.

Segundo a professora Marta Borges Maia, a ação teve muito sucesso, pois trouxe uma reflexão sobre o espaço da mulher na sociedade. “O evento foi fantástico! Tivemos vários depoimentos de pessoas que aprenderam muito e gostaram muito daquele momento.” Segundo ela, a Roda de Conversas aconteceu de uma maneira até inesperada, pois tivemos o envolvimento de muitas pessoas. O nível acadêmico foi grande e houve muita sintonia entre o público e as profissionais que realizaram o debate. “Foram várias áreas que culminaram em um momento bem completo de ideias. Eu acho que nós atingimos o objetivo principal que seria a discussão e que os acadêmicos percebessem que momentos como esse são importantes”, afirmou a Diretora.