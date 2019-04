﻿Uniguaçu realiza 11ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

O tema deste ano da SIPAT

foi voltado ao Comportamento Seguro, objetivando a prevenção de doenças

decorrentes do trabalho

A 11ª Semana Interna de

Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) foi realizada nos dias 19, 20 e 21

de março. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é formada por

colaboradores da Instituição e tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho

com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Pensando nisso, o

tema deste ano foi voltado à Comportamento Seguro.



A abertura do evento mostrou como o trabalho engrandece o homem e a segurança

engrandece a vida, trazendo dicas de comportamentos seguros. Os membros da CIPA

participaram de uma explanação sobre o relatório da comissão na gestão de

2017-2018. Também falaram sobre as atribuições da CIPA, o calendário de plano

de ação, as inspeções realizadas, o que é POP e as ações voltadas as melhorias

seguindo a padronização para evitar acidentes. O Procedimento Operacional

Padrão (POP) tem grande importância dentro de uma empresa e tem o objetivo de

garantir, mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa

executada, ou seja, é um roteiro padronizado para realizar uma atividade. Além

disso, eles ainda apresentaram a nova comissão da CIPA 2018-2019.



Na quarta-feira, 20, segundo dia de evento, a palestra com o tema “Manter-se

saudável no trabalho” foi ministrada pela coordenadora do curso de Psicologia,

professora Guidie Elleine Nedochetko Rucinski. Ela enfatizou a importância da

empatia e de trabalhar o emocional. Ela ainda mostrou a lei orgânica da saúde

mental, que envolve a saúde física, emocional e a saúde no trabalho, e que a

empresa deve zelar pela saúde de seus colaboradores. A saúde e o completo

bem-estar biológico, psicológico e social não apenas a ausência de doença. Ela

falou também sobre algumas doenças de fundo emocional relacionadas ao trabalho

como depressão, estresse, fadiga e ansiedade.

Para

finalizar a semana, na quinta-feira, 21, a palestra foi com o professor de

Fisioterapia da Uniguaçu, professor Ricardo Germano Efing, sobre “Percepção de

Riscos e Comportamento Seguro”. A palestra teve o objetivo de despertar a

consciência de percepção de um gerenciamento de riscos. Ele ainda enfatizou que

o comportamento humano é observável e mensurável, portanto comportamento pode

ser gerenciado. Por fim, os colaboradores se dirigiram até a Sala

Interdisciplinar onde foram recebidos com um café.

Durante esta semana os

colaboradores puderam aprender mais sobre a importância do comportamento seguro

e de estar em dia com sua saúde física e mental, construindo a cada dia uma

Uniguaçu ainda mais segura.

O vice-presidente da CIPA, Stanley Robert Thiel Junior, explica que o objetivo da comissão neste evento era apresentar para os colaboradores a importância da prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. “Escolhemos o tema Comportamento Seguro com o intuito de incentivar as equipes a adotar ações e medidas para proteger a sua integridade e a dos demais colegas”, comenta Stanley.