﻿Uniguaçu realiza 28ª Semana Pedagógica

Durante a última semana de janeiro a equipe de docentes da Uniguaçu participou da 28ª Semana Pedagógica. O Pró-Reitor Acadêmico, professor Atílio Augustinho Matozzo, deu início ao evento onde foram realizadas as assinaturas das portarias que nomeiam os novos coordenadores dos cursos de Agronomia, Educação Física, Nutrição, Gastronomia, Ciências Contábeis e também da Pró-Reitoria de Extensão e Expansão.

A abertura oficial foi

realizada pelo Superintendente das Coligadas UB, professor Edson Aires da

Silva, no Salão Nobre Prof. Dr. Wilson Ramos Filho. Ele abordou algumas das

principais mudanças da Instituição para 2020, ressaltando também sobre o atual

Cenário da Educação Superior, o congelamento das mensalidades da Uniguaçu, as

inovações e as perspectivas futuras para este ano letivo.

Em seguida, o Pró-Reitor de

Planejamento e Administração, professor Hilton Tomal, juntou-se ao

Superintendente para falar sobre a Análise SWOT da Uniguaçu. Essa ferramenta de

diagnóstico serve para fundamentar o planejamento estratégico de empresas e

novos projetos, ajudando a ter um olhar mais perspicaz para o mercado. Eles

apontaram então as forças e fraquezas internas da Instituição, bem como as

oportunidades e ameaças externas as quais a Uniguaçu está exposta.

Logo após, a professora do

curso de Psicologia, Mônica Cunha Aguilar, fez uma explanação com o tema

“Mecanismos de Defesa: Como eles influenciam o ambiente acadêmico”.

Uniguaçu em Números foi o

tema da explanação feita pelo professor e membro da Comissão Própria de

Avaliação (CPA) da Uniguaçu, Jefferson César dos Santos, e também pelo

Procurador e Pesquisador Institucional, professor Daniel Alberto Machado

Gonzales, na noite da quarta-feira, 29 janeiro. Na sequência, os docentes

participaram de uma palestra sobre “Docência no Ensino Superior: Fundamentos e

Práticas Pedagógicas”, feita pela professora da Vanessa Campos de Lara Jakimiu.

Na quinta e sexta-feira os

docentes ainda tiveram muitos encontros, bate-papos, reuniões de colegiado e

trocas de experiência. Finalizando a 28ª Semana Pedagógica os docentes

participaram de uma palestra sobre Extensão Universitária como Transformação

Profissional e Social. Na sequência ocorreu uma confraternização como

encerramento das atividades da semana, gerando mais integração entre os

colaboradores e professores.