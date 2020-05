﻿Uniguaçu realiza Programa de Formação Continuada Institucional

No sábado, 23 de maio, os docentes das Coligadas UB (Centro Universitário Vale do Iguaçu, Centro Universitário Campo Real, Faculdade UCP e Faculdade UCP Univale) participaram do Programa de Formação Continuada Institucional, que contou com uma abertura do Superintendente da Coligadas UB e Reitor da Uniguaçu, professor Edson Aires da Silva, que comentou sobre os desafios acadêmicos que as Instituições estão enfrentando neste momento, e ainda, posteriormente, com a palestra do Juiz de Direito e Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), Dr. Carlos Mattioli.

A formação ocorreu de forma remota, teve como tema os “Efeitos da Pandemia, quarentena e isolamento social no Ensino Superior” e objetivou ofertar aos professores novos conhecimentos no uso da tecnologia a favor da aprendizagem e da informação, bem como compartilhar experiências vividas em tempos de distanciamento. O evento fez parte do planejamento didático-pedagógico das Coligadas UB, visando cada vez mais a qualidade do processo de aprendizagem dos nossos acadêmicos.