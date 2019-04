﻿Uniguaçu realiza solenidade de oficialização da transformação em Centro Universitário Vale do Iguaçu

A solenidade de

oficialização da transformação das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu em

Centro Universitário Vale do Iguaçu e a posse da Reitoria e Pró-Reitorias

ocorreu na noite da terça-feira, 2 de abril. O evento foi realizado no Salão

Nobre Professor Edson Aires da Silva e contou com a presença de autoridades,

colaboradores, coordenadores, professores, representantes das instituições que

fazem parte das Coligadas UB, imprensa, acadêmicos e comunidade.



Estiveram presentes compondo a mesa de autoridades o professor Mario Norberto

Slomp, representando os mantenedores da Instituição; o Superintendente das

Coligadas UB e Reitor do Centro Universitário Campo Real, de Guarapuava,

professor Edson Aires da Silva; a Diretora Geral das Faculdades Integradas do

Vale do Iguaçu – Uniguaçu, professora Marta Borges Maia; o Deputado Estadual e

líder do Governo do Estado do Paraná, deputado Hussein Bakri, que representou

também o Governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior; o prefeito de União da

Vitória, Santin Roveda; o Coordenador Acadêmico da Uniguaçu, professor Atílio

Augustinho Matozzo; o Coordenador Administrativo da Uniguaçu, professor Hilton

Tomal; o Coordenador da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, professor João

Vitor Passuelo Smaniotto e o Procurador Institucional da Uniguaçu, professor

Daniel Alberto Machado Gonzales.

A nossa missão se tornou

realidade! Estamos consolidados como centro de referência e excelência de

ensino, iniciação à pesquisa e extensão, participando ativamente do processo de

desenvolvimento regional. Além da realização de um sonho, e de colher a semente

plantada há 17 anos, o Centro Universitário é motivo de orgulho, pois serão

desenvolvidos ainda mais projetos de extensão para as comunidades de toda a

região e das cidades de abrangência do Centro Universitário. Esta mudança traz

para a Instituição mais autonomia, mais responsabilidade e efetiva a qualidade

de ensino.

A noite foi de muita alegria. Além dos depoimentos, houve a leitura da Portaria que instituiu o Centro Universitário e logo após o descerramento da Portaria que homologa o credenciamento. Dando continuidade, o momento do ato de posse e veste da Reitoria e Pró-Reitorias foi de muita emoção. Após a solenidade, os convidados dirigiram-se até a recepção do Edifício Francisco Clève, sendo recepcionados com um coquetel em comemoração à noite especial.

Posse da Reitoria e

Pró-Reitorias

Reitora: Professora Marta

Borges Maia

Pró-Reitor Acadêmico:

Professor Atílio Augustinho Matozzo

Pró-Reitor de Planejamento e

Administração: Professor Hilton Tomal

Pró-Reitor de

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão: Professor João Vitor Passuello

Smaniotto

Procurador Institucional: Professor Daniel Alberto Machado Gonzales