﻿Uniguaçu realiza V Corrida de Carrinhos de Rolimã

A V Corrida de Carrinhos de Rolimã da Uniguaçu ocorreu no último sábado, 5, na Rua Santos Dumont, na área central de Porto União (SC). A competição foi realizada pelos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica, com o apoio de diversos patrocinadores.

O evento contou com a

participação de 25 equipes e 60 participantes, distribuídos em diferentes

categorias. Na categoria Acadêmica, que teve a participação de 6 equipes, a

campeã foi a Papa Léguas e em segundo lugar a equipe ATDN. Na categoria Força Livre,

com 9 equipes, os campeões foram Papa Léguas e em segundo lugar a equipe Pino.

A categoria Junior foi a

mais disputada e com maior número de equipes participantes. Consagrou-se como

campeã desta categoria a equipe Os Polaco e em segundo lugar a equipe Esses Aí.

Além disso, ocorreu a

escolha do carrinho mais criativo e inovador, com a equipe Tronco Móvel

recebendo esta premiação. Além dos participantes da corrida, a competição

contou com a presença da comunidade que prestigiou o evento, torceu pelas

equipes e manteve viva a tradição dos carrinhos de rolimã.

A Comissão Organizadora do evento agradece aos participantes da corrida, que se dedicaram imensamente para a confecção dos carrinhos e também engrandeceram a competição, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Porto União e os demais apoiadores do evento.