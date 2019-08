﻿Uniguaçu recepciona calouros de Odontologia

Um dia histórico na Uniguaçu! Foram recepcionados na manhã de segunda-feira, 12, os acadêmicos da primeira turma de Odontologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Eles foram recebidos pela Reitora da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, pelo Pró-reitor Acadêmico, Professor Atilio Augustinho Matozzo, pelo Coordenador do curso, professor Adilson Veiga e Souza e também pela professora Ester Farah de Paula.



Para a acadêmica Bruna Ziger Vouk, sempre foi um sonho cursar Odontologia e,

agora, com a abertura do curso na Uniguaçu, ela pode aproveitar esta

oportunidade. “Eu gosto dessa área e espero ter um conhecimento ainda maior,

também conhecer pessoas diferentes e fazer novas amizades.”

Os acadêmicos conheceram a

estrutura da Uniguaçu e também os espaços exclusivos de Odontologia. Segundo a

acadêmica Angélica Tailini Kuzma

todos os seus amigos e familiares sempre a mantiveram informada sobre o curso.

“Assim que eu descobri que iria abrir o curso na Uniguaçu, não pensei duas

vezes e já me inscrevi.”

Após dois anos de preparo e

desenvolvimento, o curso ganhou forma e agora está oficialmente implantado na

Uniguaçu. O coordenador, Adilson Veiga e Souza, comenta que a abertura do curso

coincide com os 18 anos da Uniguaçu, que é comemorado nos próximos dias. “São

18 anos de sucesso agora complementados com Odontologia. É com muita alegria e

satisfação que recebemos esta primeira turma. Estamos muito felizes e agradecemos

a toda população de União da Vitória e região que sempre contribuiu com a

Instituição.”

Corroborando do mesmo

sentimento, a Reitora da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, se sente grata

por mais esta conquista. “O ano de 2019 está sendo histórico! A Uniguaçu está

caminhando sempre para melhorar o ensino, aliando as mudanças e as novas

tecnologias. Desejo em nome da Uniguaçu um ótimo ano letivo e que esta primeira

turma faça muita história dentro da Instituição.”