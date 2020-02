﻿Uniguaçu se destaca com diferenciais entre Instituições da região

Conheça alguns programas

que só a Uniguaçu tem

Estar entre as melhores

instituições de ensino superior não é apenas orgulho ou um título dado à

Instituição, mas sim algo que retribuímos para o município e para as cidades

vizinhas que acreditaram na Uniguaçu e hoje podem ver os frutos que estão sendo

colhidos.

Nesses 18 anos de história

o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem se destacado e busca

evoluir, constantemente, para formar, a cada dia, profissionais mais

qualificados para o mercado de trabalho.

A tecnologia vem

transformando a realidade e isso faz com que muitas formas de aprendizagem

tenham que ser adaptadas para que os acadêmicos estudem de formas mais

eficientes e eficazes.

A busca pela qualidade é

constante visando também o compromisso que a Uniguaçu tem com a sociedade,

promovendo ações que modificam realidades, transformando, sempre, a vida das

pessoas. Pensando nisso separamos alguns diferenciais que podem ser encontrados

na Uniguaçu.

Mensalidades congeladas

Mesmo diante de todas as

mudanças mercadológicas, custos administrativos e com profissionais

qualificados, a Uniguaçu manteve os valores das mensalidades de 2019 congelados

para 2020. Ou seja, não aplicaremos sequer o reajuste de inflação. Essa é mais

uma mostra de que a Uniguaçu compreende o atual momento vivido por boa parte

dos acadêmicos que aqui estudam, permitindo assim que muitos deles consigam

realizar o sonho de concluir um ensino superior de qualidade.

Mensalidade Flex (Bolsas e

Incentivos)

Com o Mensalidade Flex o

aluno pode pagar apenas 50% da mensalidade durante a graduação e as outras

parcelas de 50% paga apenas depois de formado e no mesmo tempo de duração do

curso, totalmente sem juros. O programa de parcelamento estudantil é feito

pela própria Uniguaçu, sem vínculo com nenhuma instituição financeira. O

acadêmico não precisa ter feito a prova do ENEM para participar do Mensalidade

Flex.

Para que todos tenham

acesso ao ensino superior, a Uniguaçu ainda conta com várias formas de bolsas e

incentivos aos acadêmicos como o Fies, Programa Estude, Bolsa Universitária,

Bolsa Esporte, Melhor Aluno, Desconto Familiar, Bolsa Estágio CIEE, Indicação

Aluno e Indicação Plus.

Além de todas essas

vantagens a Uniguaçu é a única Instituição da região que oferece o Prouni –

Programa Universidade para Todos que dá bolsas de estudos, integrais e

parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Só pode ser

candidato ao Prouni o estudante que participou da última edição do Enem e

obteve no mínimo 450 pontos na média das notas do exame, além de nota na

redação maior do que zero. Não são consideradas as notas obtidas nos exames

anteriores. Os resultados do Enem são usados como critério na distribuição das

bolsas de estudo.

Clube de Vantagens

O Clube de Vantagens

Uniguaçu nasceu com a intenção de oferecer para acadêmicos e colaboradores da

Instituição benefícios, vantagens e promoções especiais, se tornando, assim,

mais uma das formas de incentivos que só a Uniguaçu oferece. Com o Clube de

Vantagens as empresas parceiras divulgam a sua marca e as promoções exclusivas

para aproximadamente 5 mil pessoas que circulam diariamente na Uniguaçu, por

meio de totens espalhados pelos corredores da Instituição, nas nossas redes

sociais e também no site www.uniguacu.edu.br/clubedevantagens. E para os que desejam aproveitar esta

vantagem, basta apresentar a Carteirinha de Estudante aos estabelecimentos

parceiros.

Jusau

O Jusau é o maior evento

social da região que prova que a união faz a força! Os Jogos Universitários

Solidários das Atléticas da Uniguaçu (Jusau) é mais um evento da Instituição

que une o Ensino pra Valer e o Compromisso Social. Durante um dia inteiro são

realizadas competições em prol da arrecadação de donativos que então são doados

para entidades de nossas cidades. Em 2019, na sua primeira edição, a ação

arrecadou 5 toneladas de alimentos e mais de 1 tonelada de ração para cachorro

que foram doados para os Protetores Independentes do Vale do Iguaçu. Este é o

resultado do trabalho em equipe e do empenho dos membros das Atléticas da

Uniguaçu. Além da integração entre as Atléticas, colaboradores, professores e

também a comunidade, além das cinco instituições escolhidas pelos acadêmicos,

mais uma centena de pessoas cadastradas em nosso Núcleo Social, foram

beneficiadas por este trabalho fantástico realizado pelos acadêmicos.

Núcleo Jurídico e Social

O Núcleo de Práticas

Jurídicas e Serviço Social “Carlos Fagundes” (NPJSS) é o setor responsável pela

supervisão e funcionamento das atividades de estágio supervisionado dos Cursos

de Bacharelado em Direto. Dentro de sua estrutura organizacional de um

escritório modelo de advocacia fornece atendimento jurídico, que consiste na

orientação e/ou atuação em processos judiciais ou em procedimentos

extrajudiciais, às pessoas que não possuem condições econômicas para arcar com

os custos de tal serviço. São atendidas gratuitamente por este Núcleo as

pessoas residentes na Comarca de União da Vitória (PR), que abrange os

municípios de Bituruna (PR), Cruz Machado (PR), General Carneiro (PR), Paula

Freitas (PR), Porto Vitória (PR) e União da Vitória (PR).

Além disso são realizados

atendimentos psicológicos a comunidade, também atendimento nutricionais,

atendimentos realizados pelo Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo

(EMAU) e Escritório Modelo de Engenharia Civil (EMEC) e a avaliação social

realizada pelo setor de Serviço Social para a Clínica Escola de Fisioterapia e

para a Clínica Veterinária Escola.

Recepção aos Calouros –

Festa a Fantasia

A maior festa universitária

da região arrecada anualmente toneladas de alimentos que são doados para

entidades de União da Vitória e região que estão cadastradas no Núcleo Social

da Instituição. A recepção aos calouros já é tradicional e acolhe pessoas de toda

a região. Além de várias atrações realizadas durante a noite os calouros,

divididos em grupos, realizam apresentações das danças que são julgadas por uma

comissão. Além da apresentação dos acadêmicos, os professores e colaboradores

também realizam sua apresentação de dança. As fantasias mais criativas

participam do concurso de Melhor Fantasia que acontece na fanpage da

Instituição, sendo que as três fantasias que ganham mais curtidas são

premiadas.

Biblioteca Virtual

A Biblioteca Virtual foi

uma novidade de 2019 que conta com mais de dez mil títulos disponíveis aos

acadêmicos, fazendo com que eles tenham mais facilidade e interatividade no

modo de estudar e navegar. Ela está disponível 24 horas e permite que o usuário

marque as páginas, faça uma busca dinâmica e também anotações. Além disso a

Biblioteca está disponível na palma da sua mão e de onde estiver.

Plataforma Smart

A Plataforma Smart Uniguaçu

envolve processos tecnológicos, metodologias ativas de ensino, bem como também

contribui para professores de formação continuada dos professores. Este é um

programa que visa a aprendizagem significativa, fazendo com que os acadêmicos

levem os ensinamentos para a vida e o foco é na aprendizagem colaborativa entre

professores e acadêmicos, servindo como estratégias pedagógicas. Além de

permitir que um grande número de pessoas aprenda de forma simultânea, a

plataforma fornece dados e informações sobre o desempenho do estudante para a

Instituição. A interligação entre os conteúdos das Atividades Pedagógicas Supervisionadas

(APS) e os discutidos em sala de aula, fazem o diferencial no desenvolvimento

de um sujeito ativo e capaz de apresentar resoluções objetivas aos problemas

que possam surgir em sua profissão. Pensando nisso, a Instituição criou a Sala

Smart Uniguaçu, um espaço interativo, de fácil acesso e que está gerando mais

integração entre os acadêmicos e a Plataforma Smart. A sala está sendo usada

para aumentar a pesquisa, o conhecimento e a criatividade dos acadêmicos.

Direito Nota Máxima no MEC

A Uniguaçu novamente se

destaca a nível nacional em relação à qualidade dos seus cursos ofertados. Após

o ciclo avaliativo do MEC na edição do Enade em 2018, o curso de Direito

atingiu nota 5 e foi considerado o melhor curso entre todos os ofertados no Estado

do Paraná, em 35° entre todos os 1.114 cursos de Direito no país, estando ante

os 4% melhores cursos do Brasil.

4º melhor Centro

Universitário do Paraná

A Uniguaçu é a única

Instituição presencial de União da Vitória e região com o conceito 4, sendo que

as instituições com conceito 4 e 5 são consideradas excelentes. Essa avaliação

afere as qualidades das ofertas de todos os cursos, tendo como os mesmos

critérios para todas as Instituições de Ensino Superior do Brasil. Os reflexos

da qualidade da Uniguaçu estão nos resultados obtidos, comprovando que a

Instituição promove o desenvolvimento educacional e social da região por meio

de um ensino de qualidade em todas as áreas do conhecimento que oferece. Os

resultados não são apenas mais um conceito, mas sim a reafirmação do Ministério

da Educação com relação a qualidade de estrutura e de formação dos

profissionais que saem da Instituição.

Corrida de Carrinhos Rolimã

A Corrida de Carrinhos de

Rolimã da Uniguaçu é realizada pelos cursos de Engenharia de Produção e

Engenharia Mecânica, com o apoio de diversos apoiadores e colaboradores. A

competição conta sempre com diversas equipes, distribuídas em diferentes

categorias. Além dos participantes da corrida, o evento tem a presença da

comunidade externa que torce pelas equipes concorrentes, mantendo viva a

tradição dos carrinhos de rolimã.

Dia e Noite de Avaliação

(DNA)

O simulado é uma ferramenta

eficaz para analisar o desenvolvimento dos acadêmicos durante a graduação e

apresenta dados reais e específicos de cada curso. O Dia e Noite de Avaliação

(DNA) já faz parte do calendário acadêmico, tornando-se uma ferramenta que

traça o perfil do curso, da turma e do acadêmico, mostrando, após os dados

analisados e transformados em relatórios qualitativos, o que é preciso ser

realizado para que ocorra uma melhora, ou manutenção, da qualidade do ensino.

Aulão do Enem

Para ajudar os alunos na

revisão dos conteúdos que podem cair na prova a Uniguaçu vem realizando

anualmente Aulões do Enem nos dias que antecedem a prova. O evento é gratuito e

tem como objetivo revisar os principais assuntos abordados pelas provas do

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos cinco anos. Os participantes

têm aulas com professores renomados na área e que trazem conteúdos sobre Sociologia,

História, Interpretação de Texto (Português), Redação, Matemática, Física,

Química e Biologia. Todas as disciplinas abordam a relação da competência e das

habilidades, levando em consideração as matrizes do próprio Ministério da

Educação.

Dia de Campo

Os cursos de Agronomia e

Medicina Veterinária realizam o Dia de Campo de Culturas de Inverno e de

Culturas de Verão na Fazenda Experimental Uniguaçu Accacio Krüger dos Passos.

No evento os acadêmicos apresentam os trabalhos realizados com pastagens, trigo,

canola, aveia, ovinocultura, bovinocultura, equinocultura, entre outros.

Durante o dia diversos alunos das escolas agrícolas da região conhecem a

Fazenda Experimental e adquirirem todo conhecimento sobre essas culturas,

conhecendo também um pouco mais da estrutura física da Uniguaçu e podendo tirar

suas dúvidas em relação aos cursos oferecidos na Instituição.

Copa de Futebol 7

Anualmente o curso de

Educação Física promove no Centro Esportivo Uniguaçu (CEU) a Copa de Futebol 7

Uniguaçu. As disputas ocorrem durante alguns meses entre diversas equipes

femininas e masculinas de vários cursos da Instituição. Para realizar a

inscrição das equipes é necessário a doação de caixas de leite, que totalizam

sempre um número expressivo de caixas que são entregues às entidades de União

da Vitória. Além da quantidade de litros arrecadados nas inscrições individuais

de cada atleta, as punições dos cartões que recebem em campo geram mais litros

a serem doados pelos atletas. Os campeões recebem troféus e medalhas. Além das

equipes, os jogadores que se destacam nas partidas também são premiados. O

evento é institucional, é de toda a Uniguaçu, pois todos os setores colaboram

com muita disposição e união.

Vínculos Microsoft e Google

A Uniguaçu possui vínculos

com as principais empresas de tecnologia do mundo. Oferecemos, gratuitamente,

diversas ferramentas que são essenciais para que o acadêmico possa desenvolver

seus estudos de maneira moderna e eficiente.

Google Education: possuímos

várias ferramentas do Google, muito utilizadas pelos nossos acadêmicos e

professores. Nosso e-mail institucional é o Gmail. Cada acadêmico recebe uma

conta da Uniguaçu ao se matricular. Nessa conta, estão vinculadas várias

aplicações, que podem ser utilizadas no seu computador, tablet ou smartphone.

Dentre elas está o Google Drive, que possui espaço ilimitado, sendo

extremamente seguro e confiável. Esqueça do Pendrive, salve todos os seus

arquivos sem medo! Outra ótima ferramenta é o Google Classroom, um ambiente

educativo totalmente virtual, tornando a vida dos acadêmicos e professores

muito mais prática.

Microsoft Education: são

disponibilizadas as principais ferramentas Microsoft, de uma maneira muito

simples. Acadêmicos, docentes e colaboradores podem usar o “Office

365″, que inclui Word, Excel, PowerPoint, OneNote e agora Microsoft Teams

gratuitamente, além de outras ferramentas para a sala de aula.

Tudo o que você precisa é

de um endereço de e-mail institucional válido. Não é uma versão teste! Você

pode usar durante toda sua vida acadêmica! Além do Office, oferecemos a

plataforma Microsoft Azure, baseada nos conceitos da computação em nuvem. São

inúmeros serviços e ferramentas reunidas em um só local, para que o acadêmico

possa realizar projetos complexos sem custo adicional. Exemplos de ferramentas

licenciadas no Azure com diversas versões disponíveis: Windows 10 Education,

Windows Server, Project, Visio, Access e muitas outras! Instale onde quiser, é

tudo seu!

Além dessas vantagens, a

Uniguaçu oferece outros programas voltados para as áreas das Engenharias e

Arquitetura:

– Softwares Autodesk:

Autocad, Revit, Inventor, Fusion 360, 3DSMAX, etc. (Sempre com as últimas

versões)

– Archicad (Sempre com a

última versão disponível)

– Entre outros (Consulte o

NTI)

Todas

essas aplicações estão disponíveis também em nossos laboratórios, utilize

quando quiser!