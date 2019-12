﻿UNIUV abre etapa virtual para participação da comunidade no PDI 2021-2025

A participação

popular é até o dia 31 de janeiro de 2020 ajudando a construir o futuro da

instituição

A UNIUV está trabalhando no novo Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI) para 2021-2025 e quer contar com a colaboração de todos,

incluindo, servidores, acadêmicos e a comunidade em geral. O objetivo é

construir um planejamento voltado para o desenvolvimento regional por meio do

ensino superior.

Há 45 anos atuando na região, em 2019, a UNIUV trouxe uma

série de inovações e conta hoje com 23 cursos, sendo 15 no formato

semipresencial, uma adaptação às tendências do ensino superior e um pedido da

sociedade, com horários flexíveis, metodologias diferenciadas e muitas opções

para cursar uma faculdade.

Para participar é simples, basta acessar o questionário

através do link disponibilizado nos canais de comunicação da UNIUV e responder.

A contribuição de todos é muito importante, afinal o

Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV) é uma instituição pública, que

se mantém com os próprios recursos, arcando com suas próprias despesas e

investimentos.

PDI UNIUV

2021-2025: https://forms.gle/rSTtgyD3yBYLCHX97