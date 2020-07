﻿Universidades firmam protocolo sanitário conjunto de mobilidade

Documento prevê medidas para a retomada gradual das atividades de

cooperação internacional

Reitores e diretores de Internacionalização da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Universidade de Alicante, da Espanha, e Universidade de Perugia, da Itália, irão firmar, nesta sexta-feira, dia 10 de julho, às 14h, um protocolo sanitário conjunto de mobilidade universitária do corpo docente, discente e técnico-administrativo das instituições envolvidas, frente à realidade decorrente da pandemia da Covid-19. A assinatura será transmitida ao vivo, pela plataforma de aprendizagem virtual Blackboard.

A ideia de construir um

protocolo conjunto deve-se à intensa mobilidade que existe entre as três

universidades na cooperação internacional, com programas de dupla titulação na

graduação e pós-graduação e com projetos técnicos e científicos. Diante disto, o

objetivo das instituições é garantir a segurança sanitária de alunos,

professores e funcionários, com a perspectiva de que a mobilidade possa continuar

com as adaptações que se fizerem necessárias e sempre que as condições

sanitárias assim permitirem.

O documento foi construído

a partir do debate e deliberação virtual conjunta que ocorreu no dia 12 de

junho, entre os representantes das universidades, com o webinar “A pandemia da

Covid-19: métodos para a retoma das atividades nas universidades e a cooperação

internacional”. No protocolo, estão previstas medidas que devem ser

tomadas com a retomada gradual das atividades presenciais relacionadas aos

convênios vigentes de mobilidade consolidados entre as três universidades.

Neste protocolo conjunto as instituições

comprometem-se em manter os ambientes escolares e de convivência da comunidade acadêmica

adaptada e equipada conforme os protocolos sanitários específicos, adotando as

diretrizes de distanciamento social recomendadas. Além disso, o documento

prevê, entre outras questões, que as normas e regras de saúde pública vigentes

no Brasil, na Espanha e na Itália, bem como em seus respectivos estados,

municípios e territórios, relativas às medidas de enfrentamento à pandemia,

devem ser respeitadas. Mesmo com a retomada das atividades presenciais, seguirá

sendo permitida a defesa virtual de trabalhos de conclusão e curso e afins, com

forma a ser ajustada entre as universidades.

Assinará o protocolo o professor Valdir Cechinel

Filho, reitor da Univali; Manuel Palomar, reitor da Universidad de Alicante

(UA); e Maurizio Oliviero, reitor da Università degli Studi di Perugia (UNIPG).

Também participará do evento online o professor Paulo Márcio Cruz, diretor de

Internacionalização da Univali; Juan Llopis Taverner, vice-reitor de Relações

Internacionais da UA; e Stefania Stefanelli, diretora delegada do reitor para

Internacionalização da UNIPG.

O webinar é aberto aos interessados e a

participação é gratuita. A sala online estará disponível 30 minutos antes do

horário do evento, em https://us.bbcollab.com/guest/07f9e1ce65df4bbdb82106f83107a469.